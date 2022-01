Melcochita regresó a los escenarios tras vencer a la COVID-19: “Sé que saldré adelante”

Pese a que la vacunación contra el coronavirus en el Perú marcha a buen ritmo, las cifras de contagiados por la variante ómicron se dispararon en las últimas semanas y alcanzaron al propio Melcochita. El popular comediante dio positivo el último 14 de enero a una prueba antígeno y de inmediato se sometió al aislamiento correspondiente, aunque su situación se complicó con el pasar de los días.

Tras infectarse, la saturación de Pablo Villanueva llegó a bajar hasta 87, por lo que necesitó de oxígeno medicinal para estabilizase. Por suerte, su esposa Monserrat no contrajo este letal virus y pudo cuidar del querido humorista, que sufría aún más por las noches, razón por la cual debía dormir sentado, porque su respiración se complicaba al echarse.

Melcochita regresó a los escenarios tras vencer a la COVID-19

A pesar de sus 85 años y de las complicaciones producidas por el SARS-CoV-2, Melcochita logró superar la COVID-19. Tras haber recibido el alta médica, este sábado volvió a los escenarios para llevar a cabo sus acostumbrados shows. El humorista también aprovechó la oportunidad para agradecer a su esposa y sus hijas por cuidarlo durante los días que estuvo enfermo.

“No tengo idea de cómo me contagié, aunque ahora lo importante es afrontar el virus de pie, con optimismo. Sé que saldré adelante. Son mis ángeles (esposa e hijas) que están pendientes de mí ahora. A seguir el tratamiento al pie de la letra para que nada se complique por mi edad”, indicó a El Popular.

Melcochita deja fuerte mensaje a sus críticos

Melcochita no solo agradeció a sus familiares más cercanos, sino que también le dejó un mensaje a sus detractores. Pablo Villanueva pareció algo molesto, ya que señaló que existe gente que no quiere verlo nuevamente en los escenarios a pesar de su buen estado de salud.

“Hay gente a que le da cólera que salga a trabajar, quiere matarme, pero no podrán conmigo. Otros me dicen que yo soy una leyenda viva, no lo digo yo, sino la gente. El público es el que dice quién es el fulero y quién es el bravo”, añadió.