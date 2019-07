Isabel Pantoja revela que Juan Gabriel le pidió matrimonio

Bastante recuperada, Isabel Pantoja, retornó el domingo último al reality Supervivientes pero como cantante y reveló que el gran cantante mexicano Juan Gabriel, le pidió casarse con él cuando eran muy amigos.

“Nunca he hablado de él, para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto a mi familia, que más he querido en mi vida. Es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía cuatro años. Quería que fuera su esposa, conociéndonos los dos, respetándonos los dos. Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente. A pesar de ese Atlántico que nos separaba, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos”, dijo la intérprete al aire.

La Pantoja contó que a lo largo de los años, muchas veces se arrepintió de haber rechazado la propuesta de Juan Gabriel. “Después de mi esposo, sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad”, dijo.

Al igual que otros concursantes que han vuelto a su vida de antes, tras su estancia en Supervivientes, Isabel Pantoja confesó que aún se está adaptando a la vida normal. “El hambre se me ha quitado por completo, se me habrá quedado el estómago pequeño. Me levanto a las cuatro de la mañana y me acuesto a las seis de la tarde y estoy todo el día en la piscina”, comentó en alusión a las islas hondureñas, lugar donde transcurre el programa.