GH VIP: Isabel Pantoja se arrepiente y pide perdón a "Chabelita" por llamada

Isabel Pantoja decidió dar el "brazo a torcer" y pidió las disculpas del caso a su hija Chabelita, quien se vio afectada tras recibir la llamada, por más de una hora, de la intérprete de "Así fue" en el programa "Sálvame". De acuerdo con Isa, ese enlace telefónico de la española le perjudicó mucho durante su concurso en "Gran Hermano Vip".

"Me has dejado como una sin hogar", le dijo Chabelita a su madre, según la revista "Lecturas", quien entrevistó a Isa Pantoja en su reciente edición. "Mi madre lloró y me pidió perdón", agregó.

En esa misma línea, Chabelita afirma que su madre Isabel Pantoja se deja llevar por los comentarios de los colaboradores de televisión y le sugirió que haga lo que ella suele aplicar: "yo no me las creo".

Además, Chabelita detalló que su madre al percatarse de las fuertes declaraciones en televisión tuvo que intervenir para evitar que su nieto Alberto forme un mal concepto de su madre, quien entonces concursaba del reality "Gran Hermano Vip", producido por Zeppelin TV y emitido por Telecinco.

En otro momento, Isa Pantoja explicó que se encuentra en un gran dilema entre su madre y su ex niñera, Dulce Delapiedra, quien podría perjudicar a Isabel Pantoja.

"Estoy metida en medio. Las dos me hacen elegir. O paran o me voy a vivir a Miami. ¡Me tienen harta!", detalló Chabelita en la reciente entrevista.

La hija de Isabel Pantoja acaparó los diversos medios de entretenimiento tras revelar cuál es la relación actual entre su madre y ella. "Quiero irme a vivir con mi madre, pero in mis tíos y sin mi abuela. Necesito sentirme protegida", manifestó Chabelita.

Con las recientes declaraciones, Chabelita ha dejado en claro que no está pasando un buen momento familiar. Tras su participación en "Gran Hermano Vip", las posibilidades en retomar la relación con su expareja, Omar Montes, han surgido.