Isabel Pantoja se queda sin liquidez y negocia su participación en reality español

Si bien es cierto, la carrera musical de Isabel Pantoja, no ha despuntado tras su salida de la cárcel, su familia se ha convertido en un éxito seguro para los realities de Mediaset y por ese motivo, la productora española está pensando en ella para incluirla en el próximo estreno de su show 'Supervivientes'.

Según la revista Semana, las negociaciones están abiertas e incluyen para Isabel Pantoja, un sueldo semanal de aproximadamente 80.000 euros, pero nada está cerrado y las partes no quieren hablar en público del asunto. "Ni desmentimos, ni confirmamos. Lo único que podemos decir es que a partir de mañana jueves iremos desvelando los nombres", dijo el portavoz de Telecinco.

La familia de Isabel Pantoja, ha sido protagonista en distintos tiempos de conocidos realities en España. Por ellos han pasado Kiko Rivera y si esposa Irene Rosales, además de Isa (Chabelita) Pantoja y su prima Anabel.

Desde que Isabel Pantoja cumplió su pena en la cárcel, no ha logrado remontar su carrera musical. Publicó un disco con canciones de Juan Gabriel que no repuntó e inició una gira que tuvo que ser interrumpida por no poder viajar a Estados Unidos por sus antecedentes penales. La intérprete tampoco vende discos como antes y no oculta sus problemas de liquidez, al vender algunas de sus propiedades.