Isabel Pantoja se arrepiente de adoptar a 'Chabelita', su hija peruana [VIDEO]

La controversia entre la cantante Isabel Pantoja y su hija peruana 'Chabelita' continúa, debido a que reciente información filtrada a los medios de espectáculos revelaría que la intérprete expresó arrepentimiento por haberla adoptado a raíz de los constantes escándalos.

Según revelaron los medios españoles, Isabel Pantoja estaría arrepentida de haber adoptado a su hija peruana cuando solo era una bebé, ya que después de todo lo que le dio para que sea feliz, la relación estaría cada vez más resquebrajada.

Fue el conductor del programa 'Sálvame' de Telecinco España quien aseguró que Isabel Pantoja realizó fuertes declaraciones sobre su hija, palabras que incluso no podía reproducir en el programa. "Maldigo el momento en que fui por esta niña al arroyo, con los disgustos que me está dando. He sacado a esta niña del arroyo y solo me da disgustos y maldito el momento en el que fui a por ella a Perú... Me está quitando la vida", fueron algunos de los comentarios que Isabel había realizado en presencia del conductor.

Pese a que muchos piensan que sus declaraciones no son verídicas, los medios extranjero hicieron eco a sus palabras a raíz de la pésima relación que han demostrado en las pantallas de televisión.

Canceló su fiesta de cumpleaños

Tras lo sucedido, los medios también informaron que 'Chabelita' Pantoja canceló su fiesta que planeaba realizar por motivo de su cumpleaños 23. Su decisión ha generado algunas reacciones en redes sociales, donde se afirma a que todo se debería a la falta de dinero, ya que su madre no estaría cubriendo sus gastos.