Mariella Zanetti llora y exige cárcel contra Farid Ode tras revelar drama familiar

Con lágrimas en los ojos, Mariela Zanetti exigió prisión efectiva para Farid Ode por mantener una deuda de varios años con respecto a la pensión de alimentos a su menor hija.

“¿Hay cárcel para este tipo de situaciones?”, consultó el reportero de “Magaly tv, la firme” a la actriz debido a que según la justicia peruana estos casos llegan hasta privar de su libertad al padre o madre por incumplir con las necesidades de su hijo.

“Eso es lo que he venido a pedir, sobre todo por mi niña. Ella (su hija) tiene tan solo 16 años”, empezó diciendo la actriz antes de quebrarse ante las cámaras por el difícil momento que viene pasando.

“Él (Farid Ode) me debe 30 mil soles y de eso ya se ha acumulado como cuatro años, ya ha pasado mucho tiempo y no tengo resultados”, agregó.

Al respecto, la exvedette dijo que continuará hasta las últimas consecuencias para conseguir alguna respuesta de su expareja, por el bien de su promogénita.

¿Farid Ode mal padre?

Hace un par de semanas atrás, Mariella Zanetti y Farid Ode se mostraron juntos en la fiesta de quinceañero de su hija, pero detrás de la sonrisa de la actriz existía una impactante verdad.

La exvedette reveló que el empresario aportó económicamente para la celebración de los 15 años de su hija “con la condición” de que se le descontara de la deuda que mantiene por la pensión alimenticia.

“He sido agredida verbalmente por él (Farid Ore) cada vez que toco este tema. Una vez me dijo que, ‘él no me iba a mantener’. Ahí fue cuando mi hija que para tener 16 años tiene bastante carácter se lo dijo y él le ha gritado en público”, contó.

“A Farid no le importó que sea una niña y le dijo: ‘tú no te metas en esto’”, señaló Mariela Zanetti con respecto al mal trato que tuvo Farid Ode para con su menor hija.