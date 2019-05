Transgénero Dayana Valenzuela presenta al hombre que la conquistó

Después de varios meses de estar fuera del ojo público, la modelo transexual Dayana Valenzuela acaparó algunos titulares por el radical cambio de look al que se sometió.

A través de su cuenta de Facebook, Dayana Valenzuela compartió una serie de fotografías en las que podemos verla muy diferente. Ella dejó en el pasado su larga cabellera de color negro con cerquillo para optar por un corte moderno.

Dayana Valenzuela, quien hace unos años quiso portar la corona de Miss Perú con el apoyo de Jessica Newton, apostó por las tendencias y en la actualidad luce su cabello pelirrojo con rapado a los costados.

Desde su reaparición, la modelo transgénero no ha dejado de incrementar su legión de seguidores, a quienes recientemente sorprendió con una publicación en Facebook, en la que presenta a su novio Daniel.

En su romántico mensaje en Facebook, Dayana Valenzuela expresó todo lo que le gustaría hacer a lado de Daniel. “Pronto viviremos juntos, despertaremos los domingos al mediodía y pasaremos la tarde viendo pelis, pronto nos tocará hacer mercado, ir de compras y mantener nuestra casa”, escribió la modelo transexual en sus redes sociales.

“Pronto despertaremos a las 3 de la mañana para abrigarnos más y volveremos a dormir, pronto dejaremos de ser tú y yo y seremos nosotros”, agregó la joven que no pudo concretar su candidatura al Miss Perú debido a que la Corte Superior del Callao no atendió su solicitud de cambiar de identidad, requisito indispensable para poder participar en el certamen que dirige Jessica Newton.

“Me siento destruida porque por la culpa de un juez no voy a poder concursar, no voy a poder lograr mi sueño y me parece injusto”, comentó en aquella ocasión.

Durante la entrevista en ‘Espectáculos’, Dayana Valenzuela aseguró que el juez que tenía a cargo su caso le dijo que no la iba a ayudar. “Él me dijo que no me iba a apoyar, que me cayeran los años que me tengan que caer y que no soy favorita de nadie para poderme ayudar”, recordó.

En otra publicación, Dayana Valenzuela le dedicó unas emotivas palabras a Daniel. “Yo elegí quererte y asumir las consecuencias. Elegí que seas tú quien llenes mis días de sonrisas. Elegí temblar en ti, de ti, contigo. Elegí tu voz y tus emociones, elegí coleccionar instantes y que dejes huellas en mi. Elegí quitarme la coraza para ti, elegí obedecer impulsos y volar sin red de protección. Elegí arriesgarme. Te elegí a ti", manifestó la modelo transexual.