Emilia Clarke revela por qué no quiso protagonizar "Cincuenta sombras de Grey"

La actriz Emilia Clarke, conocida por su personaje de 'Daenerys Targaryen' en la serie "Game of Thrones", contó por qué rechazó protagonizar la película erótica "50 sobras de Grey" junto a Jamie Dornan.

La intérprete inglesa se ha desnudado en diversas oportunidades en la exitosa serie de HBO, que el domingo pasado llegó a su fin tras 8 temporadas, porque su personaje así lo exigía.

Incluso, en una entrevista la actriz de 32 años contó lo difícil que fue para ella recibir críticas por sus desnudos en "Game of Thrones".

Cuando le llegó la propuesta de participar en la cinta basada en el best seller erótico "Cincuenta sombras de Grey", ya no tenía ganas de volver a desnudarse frente a las cámaras.

"La última vez que me desnudé delante de la cámara fue hace mucho tiempo, e igualmente es la única pregunta que siempre me hacen porque soy mujer. Es verdaderamente molesto, y estoy verdaderamente harta de ello porque lo hice por el personaje, no para que algún hombre pueda ver mis senos, por el amor de Dios", señaló la actriz para The Hollywood Reporter.

En vez de convertirse en la próxima Anastasia Steele, optó por protagonizar cintas "Terminator Génesis" y "Yo antes de ti".

Este no fue el único motivo por el que no aceptó el papel, pues tampoco le gustó la idea de protagonizar una trilogía.

“No me gustaría hacer una película que tuviese una secuela. Algo que fuese como, ‘Y ahora la segunda, y la tercera y la cuarta’. No me gustaría nada hacer eso”, reconoció Clarke.

Ahora, la actriz está enfocada en la película de comedia romántica "Last Christmas" que verá la luz en noviembre de este mismo año.

Entre la vida y la muerte

Hace un par de meses, Emilia Clarke se atrevió a revelar detalles sobre el mal que la aquejó solo después de finalizar todas las grabaciones de "Game of Thrones". La actriz que interpretó a 'Daenerys Targaryen' sufrió dos aneurismas.

A raíz de esta complicada etapa en su vida, la artista creó una fundación con el fin de apoyar a todas las personas que en algún momento hayan tenido que pasar por una lesión cerebral.

Se disfraza de Jon Snow

La artista grabó un divertido video haciéndose pasar 'Jon Snow', personaje de "Game of Thrones" que interpretó Kit Harington.

Clarke se paseó por la calles de Nueva York sin que nadie se diera cuenta que se trataba de ella.

Así es la vida de Emilia Clarke