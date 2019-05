El Mero loco es denunciado por robar dinero y joyas a novia brasilera [VIDEO]

El ex de Susy Díaz fue denunciado por una ciudadana brasilera por supuestamente haberle robado dinero y joyas de su cartera. En la reciente emisión de Magaly Medina, la amiga del polémico personaje de Chollywood aseguró que él se habría adueñado de su cartera.

La garota aseveró que El Mero loco se habría apoderado de más de $ 600 y alhajas valorizadas en $ 400. La ciudadana brasilera llegó hasta el set del programa de Magaly Medina para hacer su descargo.

"Yo ya hice la denuncia, mi cartera y mi plata tiene que aparecer", se le oye decir a la amiga de El Mero loco. Con documentos en mano, la garota aseveró que el monto total bordearía los $ 1000.

"Claro. Muy amoroso, me atendía muy bien, hacia las cosas para mí. Nos íbamos a casar", manifestó la denunciante de el ex de Susy Díaz.

La supuesta conviviente de El Mero loco se dio cuenta que en el departamento, ubicado en Ate, se percató que su cartera ya no estaba en la habitación que compartía con el polémico personaje de Chollywood.

"Cuando fui a recoger mis cosas ahí (...) ¿Dónde está mi cartera? Esa cartera estaba guardada, porque tenía mis joyas, tenía mi plata, soy extranjera, estoy acá y no tengo familia.Hablo poco español", manifestó.

En ese contexto, Gabrielle Kelen Da Cas Melo (39) sostuvo que el ex de Susy Diaz estuvo todo el tiempo con ella y cuando intentó comunicarse con él, nunca obtuvo respuesta.

Por su parte, El Mero loco rompió su descargo con la siguiente argumentación: " Cuando hemos trasladado todas las cosas llevaste tu cartera al departamento, ahí has tenido tu cartera.¿Ya? No te acuerdas que me quisiste dar para que te compre cigarros (...) Tú la tenías arriba".

La denuncia fue asentada en la comisaria de Ate, según consta el documento que mostró en el programa de Magaly Medina.

