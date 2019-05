Connie Chaparro presenta su show Soy intensa y qué!

Connie Chaparro,quien participa en la telenovela histórica El último bastión regresa a los shows en vivo con el espectáculo Soy intensa y qué!, el cual presenta junto a su compañera en la cabina radial, Angie Palomino. "Se trata de un proyecto muy personal que compartimos Angie y yo y donde hablamos sobre las mujeres en general, el valor que tiene cada una pero a sus intensidades como la mejor amiga intensa, la suegra intensa, la llorona o la novia intensa, etc", comenta la actriz.

"La idea es reírnos de nosotras mismas pero en el fondo mostramos que las mujeres intensas son muy luchadoras, apasionadas y que siempre tienen muchas ganas de vivir al máximo", acotó Connie quien viene presentando la segunda temporada de Soy intensa y qué en la Estación de Barranco.

Connie, quien lleva 7 años al frente de un espacio radial en la emisora Corazón, aprovechó la oportunidad para comentar sobre el acoso que vienen sufriendo sus compañeras del arte en sus redes sociales. "Es lamentable que pasen ese tipo de cosas, también he pasado por lo mismo y la verdad es muy duro sobre todo porque sientes que la justicia no te ampara en absoluto por eso aconsejo siempre recurrir a un método que tenemos en nuestras manos que es denunciar públicamente el hecho, pero no dejar de hacer la denuncia ante las autoridades".

Por su parte Angie, periodista de profesión, coach y claun ha presentado durante los últimos años una serie de unipersonales en los que busca lograr el empoderamiento de la mujer a través del humor. Además de sus espectáculos, conduce el programa 'Reina de Corazones' en la radio. Junto a Connie estarán en temporada todo junio y julio.