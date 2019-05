Emily Ratajkowski posa desnuda por una gran causa, pero desata polémica [VIDEO]

Emily Ratajkowski es una de las 'influencers' más importantes de Hollywood. La modelo vuelve loco a todo seguidor con sus habituales fotografías 'hot' en Instagram, sin embargo, en esta ocasión su desnudo tuvo una poderosa razón, sin embargo, no todos lo tomaron a bien.

"Esta semana, 25 hombres blancos votaron a favor de prohibir el aborto en Alabama incluso en casos de incesto y violación. Estos hombres en el poder están imponiendo sus voluntades a los cuerpos de las mujeres para defender el patriarcado y perpetuar el complejo industrial de prisiones, al evitar que las mujeres con pocas oportunidades económicas tengan el derecho de elegir no reproducirse", señaló Emily Ratajkowski en Instagram.

"Los estados que intentan prohibir el aborto son los estados que tienen la mayor proporción de mujeres negras que viven allí. Esto tiene que ver con la clase y la raza y es un ataque directo a los derechos humanos fundamentales que las mujeres en los Estados Unidos merecen y están protegidas por Roe vs. Wade. Nuestros cuerpos, nuestra elección", concluyó Emily Ratajkowski en Instagram.

La publicación tiene más de dos millones de corazones en Instagram. Diversos comentarios han llegado a la bandeja de notificaciones de Emily Ratajkowski: "Gracias", "Patético", "Hermosa", " Deja de matar bebés. Ellos merecen vivir", " ¿Por qué no admites que esta es solo otra excusa para quitarte la ropa y llamar tu atención?".