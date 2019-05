Alexandra Méndez "La Chama" es víctima de cruel sarcasmo en Quechua

Alexandra Méndez "La Chama", amiga de Nicola Porcella y partícipe en la sonada 'fiesta del terror', protagonizó un genuino incidente en su visita a la ciudad de Cusco.

A la modelo venezolana se oye cantar a viva voz en la plaza mayor de Cusco, donde se encontraba, como de costumbre, varios lugareños transitando por el lugar; sin embargo, la intervención de un campesino hizo viral el video que publicó la amiga de Nicola Porcella en Instagram.

"Cumpliendo el reto para meet and greet de Camila y Sin bandera. ¡Lo que hice fue disfrutar! No soy cantante, nunca he cantado en público y lo hice en la plaza para ver cómo reaccionaba la gente al ver una loca cantar sola", escribió Alexandra Méndez "La Chama".

De acuerdo con el video publicado en Instagram, el ciudadano se cruza con la ex chica reality, poco después la amiga de Nicola Porcella suelta toda su voz para interpretar "Mientes", tema del grupo mexicano Camila.

Antes de que la modelo se percatara, el campesino iba pronunciando algunas palabras en Quechua hasta que se acercó donde se encontraba "La Chama", quien intentó concluir el reto del "meet and greet" y, sin darse cuenta, el transeúnte se había mofado en sus narices en su idioma nativo.

"Ja ja ja ja te dijo siquitamuchay ", escribió uno de los miles de seguidores que tiene Alexandra Méndez, mientras que la modelo, de forma inmediata, preguntó con bastante curiosidad: ¿y qué es esa vaina?. ""Significa bésame el trasero en Quechua", contestó el usuario de Instagram.

"La Chama" Alexandra Méndez recibe afrenta en Quechua

El video fue publicado en Instagram de Alexandra Méndez, pero el programa virtual Instarándula se percató de la traducción que hizo el usuario de redes sociales.