Revelan alarmante documento del estado de salud de Javier Camona [VIDEO]

Magaly Medina reveló nuevo documento que confirma el ingreso de Javier Carmona a un centro médico. La presentadora corroboró la hora de ingreso del esposo de Tula Rodríguez al nosocomio y de qué fue intervenido.

La presentadora de "Magaly TV, la firme" mostró un escrito médico que expone la hora de ingreso del paciente Javier Carmona a una conocida clínica. El esposo de Tula Rodríguez habría sido hospitalizado al medio día y estuvo en el tópico de trauma shock.

"La entrada fue el día de ayer a las 12:54 del medio día. O sea, no pueden decir ni pueden negar que no sucedió este evento. Tenemos entendido que ya salió de emergencia, tuvieron que meterlo al quirófano. No sabemos exactamente qué es lo que tuvo, pero él ya está, parece, bajo cuidado otra vez en la casa de reposo", explicó Magaly Medina.

Hasta el cierre del informe, Magaly Medina no explicó cuál fue el motivo real por el que fue intervenido Javier Carmona.

En la reciente emisión de "En boca de todos", Tula Rodríguez no se ha pronunciado sobre el particular ni para aclarar o desmentir este hecho. La familia de Javier Carmona ha preferido mantener en estricta reserva todos los procedimientos a los que ha sido sometido el exgerente de Latina.

Pese al preocupante estado vegetativo en el que se encuentra Javier Carmona, sus hijos y su actual esposa Tula Rodríguez mantienen en pie de lucha el pleito legal para manejar de forma integral los bienes del empresario.

