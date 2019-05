Tilsa Lozano parodia a Karen Schwarz por no revelar pregunta 21 [VIDEO]

La pregunta 21 no pudo ser revelada por Karen Schwarz en su programa "Mujeres al mando". La conductora se conmovió al leer lo que anunciaría y junto a la producción, decidieron no exponer más detalles, pese a que promocionaron su difusión durante todo el segmento.

"Es muy fuerte y como les vuelvo a repetir hubo un consenso por parte del equipo y creemos que no es, no hay porqué leerlo cuando realmente puede generar mucha tristeza, ahora entiendo porqué Beto Ortiz prefirió no leerlo", señaló Karen Schwarz.

Pero luego al estallar la noticia en los medios, Beto Ortiz desafió a la polémica ya generada tras las confesiones de Paula Manzanal y sus relaciones íntimas con diferentes personajes del espectáculo peruano e internacional.

El periodista escribió en su cuenta de Twitter: "¿Alguna vez te has prostituido?". Como consecuencia, Paula Manzanal ingresó en el ojo de la tormenta y recibió todo tipo de acusaciones en las redes sociales.

Sin embargo, el nivel de intimidad de la pregunta no fue calificada como de extrema delicadeza para algunos. Entre ellos está, Tilsa Lozano, quien hizo una parodia de a Karen Schwarz durante lo que sería la revelación de la pregunta más temida por los concursantes de "El valor de la verdad".

Incluso se colocó gotas de agua en los ojos para simbolizar las lágrimas. La risas de sus invitadas reventaron.

La conductora de 'En Exclusiva' pidió que le enfoquen los ojos mientras revelaba la pregunta y hacia gestos de llanto. Luego retomó su normalidad y exclamó: "¡Me hubiesen dado la pregunta a mí y yo se las digo!".

Además, Tilsa Lozano declaró que ella pidió que le pregunten lo mismo en 'El valor de la verdad' y respondió para acabar con los rumores de su libertad sexual.

"En realidad yo estoy a favor de Beto Ortiz, cuando se sentó la 'Chama' pasó lo mismo, al final, cada persona es diferente", concluyó la conductora.