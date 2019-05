Karla Tarazona lanza duro mensaje contra Isabel Acevedo por su hijo

Dijo de todo. La conductora de televisión Karla Tarazona habló sobre el tipo de comunicación que tiene con Christian Domínguez por su hijo Valentino y no perdió la oportunidad para enviar una severa advertencia a la bailarina Isabel Acevedo.

En una entrevista para un medio local, la animadora reiteró que nunca le ha prohibido al líder de la Gran Orquesta Internacional tener comunicación con su pequeño.

"Siempre he dejado en claro que jamás impedí nada a nadie", precisó Karla en declaraciones al diario Trome. La presentadora reveló además que actualmente tiene una relación cordial con Christian Domínguez, aunque solo por el bienestar de su hijo. "Obviamente hay ciertas cosas que se coordinan directamente y así se está manejando. Tenemos un hijo en común y lo mejor es llevar la fiesta en paz, pero mi fiesta en paz es con él y no con su entorno", indicó.

Karla Tarazona sorprendió al decir que si bien su comunicación es con el cantante, no quiere que Isabel Acevedo se acerque jamás a su pequeño. "El día en que yo vea a esa mujer parada al lado de mi hijo, se acaban las conversaciones. El papá es él y con él tengo que hablar, si lo va a sacar, compartir o jugar. Los demás no tienen vela en este entierro", aseveró enfáticamente.

Por otro lado, la exconductora de "Trapitos al aire" dio a conocer que en poco tiempo se dictará la sentencia del juicio de alimentos que entabló contra Christian Domínguez. "(Tengo) el de alimentos y un juicio de maltrato psicológico que hizo él. Gracias a Dios ya está por salir (la sentencia del juicio de alimentos), solo espero que le dé a mi hijo lo que se merece, nada más", manifestó Karla, quien además aseguró que no le interesa saber si el cumbiambero invirtió dinero en el spa de su pareja, la popular Chabelita, ya que solo le preocupa el bien de su hijo.

La conductora de televisión no pudo evitar burlarse de la bailarina por haber protagonizado este sorpresivo episodio. "¿Estaba hipnotizada? Ah ya, pensé que siempre había sido así", señaló la presentadora de forma irónica.

Esto no fue todo, ya que la animadora dijo también que el hipnotista debió preguntarle a la popular 'Chabelita' si era verdad que había dejado una prenda de ropa interior en la maletera del auto del cumbiambero. "Le hubieran preguntado ¿cuándo va a recoger el calzón que dejó en mi casa? o ¿si es verdad si se iba al hotel?", aseveró Karla enfáticamente.

Karla Tarazona protagonizó un insólito episodio al ser sometida a una prueba de hipnosis en el programa "Válgame Dios". La conductora sorprendió a los televidentes al afirmar que el cumbiambero era "un hombre maravilloso".

