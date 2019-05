Rinden homenaje a Angélica Aragon y Manolo Caro

A unas horas de la VI Edición Premios Platino del Cine Iberoamericano, la organización, por segundo año consecutivo, decidió otorgar un reconocimiento que este año recayó en la experimentada actriz Angélica Aragón y en el destacado director, Manolo Caro, el mismo de ‘La casa del las flores’, cuyo éxito le ha valido firmar con Netflix para elaborar diversos proyectos en los próximos años.

Tanto Aragón y Caro se mostraron agradecidos con el homenaje. Ambos recibieron el Premio Xcaret, galardón que lleva el nombre del parque ecoturístico y el hotel que son los anfitriones de la gala de este domingo.

“Yo nací dentro del cine, soy hija de José Ángel Espinoza Aragón, un hombre profundamente enamorado de este país que vivió en la época en que se hicieron muchas coproducciones, muy interesantes, que nos vincularon con el resto de mundo. Época en que se filmaba con actores como John Wayne y cuyos rodajes duraban hasta ocho meses. Decía el fotógrafo Gabriel Figueroa que en la Época de Oro del cine mexicano había dos lugares con la mejor luz natural para filmar: Almería en España y Durango en México. Mis inicios fueron así de natural, sin querer, pero con mucha responsabilidad con mi trabajo. He visto el surgimiento de mucho talento. Acá han presentado a Manolo como el joven talento, pero ya estamos hablando de varias generaciones más que él (risas). Lo cual es muy importante ya que nosotros podemos proyectarnos hacia el mundo a través del cine con las voces de los realizadores jóvenes y muy talentosos que tenemos”, declaró la actriz a quien el año pasado vimos en la cartelera peruana a través de No me digas solterona.

Manolo Caro, se puede decir, es la nueva estrella del cine latinoamericano. A sus 34 años, saboreó el éxito con ‘La casa de las flores’.

“Cuando se recibe un reconocimiento existe una sensación de que también uno va creciendo. Como dice una mujer a quien respeto y admiro mucho profundamente como es Angélica Aragón, hay nuevas generaciones y hay que labrar un camino para lo que viene en el mundo del arte. Es un placer venir aquí, donde yo jugaba de niño. Si me hubieran dicho entonces que me premiarían acá, no lo hubiera creído”, declaró. ❖