Slash en Lima: Revive los mejores momentos del concierto [VIDEO]

El concierto de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators en la Explanada del Parque de la Exposición fue todo un éxito para los fanáticos del mítico guitarrista de Guns N' Roses.

Tras un gran éxito en Europa, Slash y compañía arribaron a Sudamérica para continuar con la apasionante gira promocional de su nuevo álbum “Living The Dream”. No llegaron solos, pues la reconocida banda Blackberry Smoke, de Atlanta, Georgia, también formaron parte del esperado evento.

La primera vez que Slash se presentó en Lima fue con entradas agotadas, pues junto a Myles Kennedy & The Conspirators lograron llenar el anfiteatro de la exposición.

La segunda ocasión fue con su mítica banda, Guns and Roses, una vez más el norteamericano hizo resonar su guitarra eléctrica en Lima, aunque aquella vez fue en el imponente Estado Monumental.

La tercera ocasión no pudo ser diferente, pues todos los fanáticos que se hicieron presentes en la explanada del parque de la exposición vivieron un magnífico espectáculo junto a Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators. Este es el setlist que la banda conformada por el legendario guitarritsa, Myles Kennedy, Todd Kerns, Brent Fitz y Frank Sidoris, tocaron en Lima:

1. The Call of the Wild

2. Halo

3. Standing in the Sun

4. Apocalyptic Love

5. Back From Cali

6. My Antidote

7. Serve You Right

8. Boulevard of Broken Hearts

9. Shadow Life

10. We’re All Gonna Die

11. Doctor Alibi

12. Lost Inside the Girl

13. Wicked Stone

14. Mind Yout Manners

15. Driving Rain

16. By the Sword

17. Nightrain(Cover de Guns And Roses)

18. Starlight

19. You’re a Lie

20. World on Fire

Encore:

21. Avalon

22. Anastasia