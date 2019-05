Allisson Lozz﻿ reaparece irreconocible tras 15 años de Alegrijes y Rebujos [VIDEO]

Allisson Lozz fue considerada como una de las jóvenes promesas de la televisión mexicana desde su participación en exitosas producciones; sin embargo, la joven terminó desapareciendo del espectáculo cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera. Hoy con dos hijos y una nueva religión, la actriz en edad adulta reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus fans.

La ex actriz de Televisa dejó atrás su carrera para dedicarse a su religión y su familia. Ahora no duda en enviar mensajes llenos de fe y compartir fotos en sus redes sociales en compañía de sus seres queridos, además intenta no responder a sus fanáticos que aún guardan la esperanza de su retorno a las pantallas.

Tras su retiro de la farándula, la vida de Allisson Lozz se convirtió en casi un misterio. Hace unos meses fue blanco de ataques por tener unos kilos de más; sin embargo, decidió no responder a los malos comentario. Una nueva fotografía en compañía de sus hijos revelaría que la ex actriz luce mejor que nunca y no duda en compartirlo en compañía de sus hijas.

En una imagen filtrada por los fans se puede ver a Lozz en compañía de sus pequeñas Allisson y London, quienes portan unos carteles y se ve que aún mantiene la belleza que logró conquistar a millones de fans a través de Televisa con la historia infantil.

Como se recuerda, Allisson Lozz formó parte de importantes producciones mexicanas, como es el caso de 'Misión SOS', 'Alegrijes y rebujos', 'Al diablo con los guapos' y su última participación se dio en la telenovela 'En nombre del amor'. Después de ello, la joven desapareció del ambiente artístico.