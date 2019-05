Israel Galván llega con lo mejor del flamenco

El más importante referente del flamenco de vanguardia, Israel Galván, llega a Lima para presentar su más emblemática producción, “La edad de oro”, este jueves en el Gran Teatro Nacional. Galván es considerado como el “Picasso del flamenco”. Entre los numerosos galardones que avalan su trayectoria destacan el Premio Nacional de Danza de España, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el Giraldillo al Baile de la Bienal de Sevilla, entre otros.

De familia flamenca tradicional, Israel Galván reconoce que su influencia viene de ahí. “Mi familia influyó de manera radical. Si no fuera por eso, yo no sé si bailaría. Desde el primer momento me gustaba bailar, se me daba bien. Recuerdo que hacíamos un concurso en mi casa para sacar al mejor bailaor de la familia. Así empecé a incursionar en el flamenco. Yo no vengo de un mundo profesional, no tengo carrera de conservatorio, ni de academia, yo directamente subí al escenario”, cuenta.

Sobre su puesta en escena, “La edad de oro”, dice: “Es una obra con solamente un guitarrista, un cantaor y un bailaor, donde pasamos por los diferentes palos del flamenco. Cuando se hizo, en 2005, ponerlo en escena parecía muy extraño, porque veníamos de una cultura un poco de conjunto, de música, de la presencia de Paco de Lucía, de la incorporación de muchos instrumentos al flamenco: percusión, violín, piano, saxo. Me hice la pregunta: ¿lo más simple hace la cosa nueva? Surgió de la necesidad de hacer algo nuevo. Curiosamente, lo más nuevo era solo eso: una guitarra y un cantaor.❖