Madonna confiesa su temor a envejecer y su fracaso como madre [FOTOS]

Madonna, reconocida por el Libro Guinness como «la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos», confesó la terrible presión que siente para mantenerse vigente en la industria musical.

La Reina del Pop que inició su carrera musical en 1982, dijo sentirse castigada por estar envejeciendo y tener la edad que tiene.

«La gente siempre ha intentado silenciarme por una razón u otra, ya sea porque no soy lo suficientemente bonita, no canto lo suficientemente bien. No tengo suficiente talento, no estoy lo suficientemente casado, y ahora es que no soy lo suficientemente joven», declaró la cantante de 60 años, a la revista Vogue Británica.

Madonna y su rol como madre

La interprete de «Like a Virgin» y «Material Girl» es madre de seis hijos: Lourdes, 22, Rocco, 18, David y Mercy, ambos, 13, y Esther y Stella, ambos, seis. Dos biológicos y cuatro adoptados.

Sin embargo, la relación con ellos no es como ella esperaba y reconoció que están distanciados. Según dijo entregarles a sus hijos teléfonos móviles fue un error, que afectó negativamente sus vidas.

“Terminó mi relación con ellos, de verdad. No completamente, pero se convirtió en una parte muy importante de sus vidas. Se inundaron de imágenes y comenzaron a compararse con otras personas, y eso es muy malo para el crecimiento personal", contó Madonna.

Asimismo, la actriz de “Evita” dijo sentirse más cercana a su hijo adoptivo David, que a sus otros hijos.

"Siento que me atrapa, que tiene más de mi ADN que cualquiera de mis hijos hasta ahora", explicó la ganadora del Billboard Music Award a la Mujer del Año 2016.

Nadie como yo

Madonna, quien acaba de estrenar el single “Medellín” con el cantante colombiano Maluma, y que forma parte de su nuevo álbum Madame X; dijo no tener ningún modelo a seguir.

“No hay modelos de conducta vivos para mí. Porque nadie hace lo que yo hago. Y eso es un poco aterrador”, explicó.