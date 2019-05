Kristen Stewart revela lo difícil que fue declararse gay

No fue fácil. Hace dos años, la actriz Kristen Stewart causó gran revuelo cuando confesó durante la transmisión del programa Saturday Nigh Live que era "muy gay". Su corta, pero letal declaración impactó a todo el mundo.

Ahora y luego de sus polémicas palabras, la joven intérprete ya puede hablar abiertamente sobre su inclinación sexual y de la presión que sintió en un principio.

''Siendo alguien a quien le han planteado está cuestión tantas veces, siento que es una gran responsabilidad, una sobre la que he estado continuamente preocupada. Si no fuera capaz de decidirme por una dirección u otra, habría gente que me miraría y diría: ‘No estás dando ejemplo’, pero ese no es mi caso'', afirmó la actriz.

Además, la protagonista de 'Crepúsculo' señaló que los jóvenes no hacen tanto drama con el tema de la orientación.

''Si tuvieras que tener esta conversación con alguien en el instituto, probablemente te pondrían los ojos en blanco y dirían: ¿Por qué estás complicándolo todo tanto? Solo se trata de hacer lo que quieras hacer'', comentó Kristen.

Como se recuerda Kristen Stewart mantuvo un romance de cuatro años con Robert Pattinson. El romance culminó por la infidelidad de la actriz de 29 años. Desde ese momento, la joven adoptó otra conducta, pues se inclinó por el cine independiente y así evitar el acoso de la prensa.

A pesar de que las cosas acabaron muy mal con el actor, allegados a Stewart manifestaron que la expareja mantienen comunicación.

“Kristen está agradecida de poder llamar a Rob un amigo después de todos estos años. Han pasado por muchas cosas juntas y ella aprecia que la perdonó por algunos de los errores que cometió en su relación”, dijo una fuente cercana a las celebridades a Hollywood Life. “Siente que han crecido y cambiado mucho desde que se conocieron, Kristen aprecia que hayan llegado a un lugar donde todavía hablan, comparten cosas y se han perdonado mutuamente por su pasado”, agregó.

