Mecánica del Folklore revela lo que habló con Abencia Meza tras la muerte de Alicia Delgado [VIDEO]

María Velásquez conocida en el mundo artístico como 'La mecánica del folklore' rompió su silencio tras la reciente noticia del fallo que anula la condena de Abencia Meza tras ocho años de cárcel.

La floclórica aseguró que antes de entrar a prisión su colega le reveló su inocencia, pese a las graves acusaciones en su contra.

"Me dijo: Yo, María, no voy a dar ni un sol a ningún juez, a ningún fiscal, porque yo voy a demostrar mi inocencia, yo no lo he hecho. Si lo hubiera hecho, lo asumo", confesó 'La mecánica'.

Se recuerda que la condena se determinó en diciembre del 2012, esta designaba 30 años de prisión a Abencia Meza por el cargo de "instigadora" del crimen cometido por el autor, Pedro Mamanchura.



Asimismo, María Velásquez pidió que revisen el expediente desde un inicio porque según ella, existen contradicciones.

Luego puso en duda la versión del acusado, "Si Mamanchura dijo que Abencia le pagó, ¿por qué no se marchó? esperó que la decisión sea favorable. Cuántos años perdidos", señaló.

Aunque fallo aún no le entrega la total libertad a la cantante, las personas que la rodean mantienen la esperanza.

"La libertad de una persona no tiene precio. Espero que sea favorable a Abencia Meza", concluyó la 'Mecánica del floklore'.

'Mecánica del folklore' revela lo que habló con Abencia Meza tras la muerte de Alicia Delgado