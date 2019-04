Susy Díaz a la 'Tigresa del Oriente': "Búscate un verdadero hombre"

Luego de que Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente', fuese plantada por su novio en el altar, Susy Díaz se animó a darle un consejo a la cantante.

La excongresista le recomendó a la intérprete de 'Un nuevo amanecer' que ya no busque un hombre joven, sino uno que tenga más o menos su edad para que respete su relación.

"Le aconsejo a 'La Tigresa’ que se busque una persona no de su edad, o sea de 73 años, pero que sea un hombre de 60 o 65 años. Que se busque un verdadero hombre y no un chibolo que está ‘dobleteando’", dijo la rubia.

Susy Díaz se solidarizó con la cantante, pues comprende perfectamente el dolor que está atravesando. "Cuando una mujer pasa por eso (decepción) con un chibolo, una le agarra alergia y quiere buscarse un hombre de casi su edad para que envejezcan juntos", comentó.

La polémica Susy aseguró además que la boda de la 'Tigresa del Oriente' no fue armada y lamentó que este episodio de la vida artista se haya hecho público. "No ha sido armado, es real. Lamentablemente, cuando estás en el ambiente artístico la vida de uno es un libro abierto. Uno no puede mentir ni ocultar nada", señaló.

Por otro lado, la exparlamentaria expresó su indignación al indicar que, efectivamente, Elmer Molocho, el exnovio de 'La Tigresa', tenía una familia. "Ya me habían dicho que tenía una mujer y tres hijos en Ventanilla. Tenía una doble vida", contó.

Recordemos que Magaly Medina anunció que su programa 'Magaly TV, la firme' transmitiría todos los pormenores de la boda de la 'Tigresa del Oriente'. El programa de ATV emitió los momentos previos a la ceremonia y al tiempo que sucedió el desplante de Molocho, se descubrió que este tenía una familia.

'La Tigresa del Oriente' es plantada por novio