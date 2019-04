Claudia Meza revela cómo Faruk Guillén la violentó para tener placer sexual con una de sus manos

Claudia Meza se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' luego de que los demás involucrados revelen su versión de los hechos ocurridos durante la polémica 'Fiesta del Terror'.

Nicola Porcella, Poly Avila, 'La chama' y hasta el mismo acusado de violación, Faruk Guillén, se sometieron a la prueba del polígrafo para responder las preguntas que causaron dudas entorno al caso.

Claudia Meza se animó al fin a declarar para otro canal que no sea ATV, pues según se informó Magaly Medina hizo un trato de exclusividad con la Miss Trujillo.

La modelo se presentó tranquila al contar su verdad que terminó con la denuncia por violación en contra del empresario, Guillén. Pero cuando llegó el momento de explicar cómo, según Claudia, él se aprovechó de su estado bajo los efectos de las drogas para tener placer sexual.

Además de afirmar que el empresario se masturbó delante de ella, reveló que él uso una de sus manos para el mismo fin, delito por el cual se denomina por tocamientos indebidos.

"Era como que todo iba rápido y yo estaba como que ida, se estaba cogiendo, y se estaba masturbando, quería irme pero no podía", explicó la modelo.

La modelo señaló que hay otros motivos más fuertes que explica en su denuncia contra Faruk Guillén, pero que por motivos familiares no piensa contar en televisión nacional.

"Me vi expuesta y manchada totalmente, esto me ha hecho más fuerte y no voy a parar", confesó Claudia Meza y rompió en llanto .