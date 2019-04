La Reina del Sur 2: Humberto Zurita regresa para 'destruir' a Kate del Castillo [VIDEO]

Humberto Zurita interpreta a Epifanio Vargas, un narcotraficante que busca ser presidente de México a toda costa. El sujeto intenta traer de vuelta a Teresa Mendoza, sin embargo, tendrá que secuestrar a la hija de "La Reina del Sur" para lograrlo.

"Ahora los intereses de Epifanio son encontrar el poder absoluto y el poder absoluto no se comparte, se ejerce y solamente pueden ejercerlo quienes son presidentes de la República", reveló el reconocido actor Humberto Zurita para el programa Un Nuevo Día.

Christian Bach, amor de toda la vida de Zurita, falleció el 26 de febrero, por lo que se comenta que el actor no está pasando por su mejor momento personal. Sin embargo, el actor muestra su profesionalismo interpretando al narcotraficante en cuestión.

Zurita y Bach estuvieron juntos desde 1986 y tuvieron dos hijos, Emiliano y Sebastián."Y un amor que avanza. Esta es de mis fotos preferidas de Christian, me dice tantas cosas", manifestó el actor en Instagram.

“La mujer perfecta. ‘Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy’ (‘Tal vez no sean estrellas, sino más bien aberturas en el cielo donde el amor de nuestros perdidos se derrama y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices’). Te amamos”, compartió Sebastián, hijo de los actores, en Instagram

La Reina del Sur capítulo 2x04

"A su llegada a Málaga, Teresa acude a la cita con su amigo Oleg, pero otro ruso, menos amigable, la espera. El comisario Flores ya sabe que la Reina del Sur está en Málaga y va de inmediato a detenerla. Mira el capítulo completo en Telemundo app y en Video On Demand", reveló Telemundo en su página oficial.