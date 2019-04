Nicole Kidman se confiesa y revela cómo se lleva con los hijos que adoptó con Tom Cruise

Nicole Kidman no suele hablar de sus hijos adoptivos con su exesposo, Tom Cruise, pero recientemente ofreció detalles inéditos de la vida de Isabella y Connor, quienes están volcados en la Cienciología, la misma doctrina religiosa que sigue su padre y de la que es un miembro destacado.

Hace unas semanas, la actriz estuvo en boca de todos, luego que fuentes cercanas a su exesposo aseguraron que Cruise impidió a su hijo Connor invitar a su madre a su casamiento, porque la Cienciología la considera una “persona contraria a sus creencias”.

Recordemos que Nicole Kidman y Tom Cruise se separaron en 2001 y el actor se quedó con la custodia de los hijos quienes, para ese entonces, afirmaron su devoción por la Cienciología y escogieron quedarse con su padre.

La relación de Kidman con sus hijos siempre ha sido distante. Desde que se divorciaron, pocas han sido las veces que se ha visto madre e hijos juntos. Además, ninguno de ellos asistió a la boda entre el cantante de música country Keith Urban y la actriz en 2006.

No obstante, la actriz siempre se ha mostrado respetuosa en relación a la elección de sus hijos de seguir la doctrina religiosa de su padre. “Soy muy discreta con respecto a ellos”, dijo Kidman hace un tiempo a The Who de Australia.

“Tengo que proteger esas relaciones. Sé que renunciaría a mi vida por ellos. Son adultos y capaces de tomar sus propias decisiones. Tomaron la determinación de ser cienciólogos y, como madre, mi trabajo es amarlos”, agregó.

Recientemente, Kidman volvió hablar sobre sus hijos y contó cómo es su relación con ellos y también dónde viven y a que se dedican.

La actriz le contó a la revista Vanity Fair que Bella, de 26 años, radica en las afueras de Londres desde hace unos meses y que acaba de lanzar su propia línea de ropa, BKC (Bella Kidman Cruise). "Ella realmente se siente más inglesa", contó Kidman, y reveló que durante la infancia de los dos chicos, la familia pasó mucho tiempo en aquella ciudad.

“Vivimos allí durante las filmaciones de Ojos bien cerrados, Misión Imposible y Retrato de una dama", indicó.

En cuanto a su hijo Connor, de 24 años, Kidman dijo que vive en Miami y es músico.

Nicole Kidman estuvo casada con Tom Cruise, de 56 años, de 1991 a 2001. Luego contrajo matrimonio con Keith Urban en 2006, con quien tuvo dos hijas: Sunday, de 10, y Faith, 8.