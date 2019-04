Juan Darthés vende su casa para sobrevivir tras escándalo [FOTO]

Los primeros días de diciembre, Argentina amaneció con las acusaciones de la actriz Thelma Fardin, quien denunciaba a su colega, Juan Darthés, por violación, cuando ella tenía 16 años y se encontraban grabando la serie 'Patito Feo', en Nicaragua.

"Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que escuché a otra chica acusar a la misma persona. En 2009 estaba de gira en Nicaragua con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama y me bajó el short. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó", fueron las explosivas declaraciones de Thelma.

Darthés, no esperó mucho y su primera defensa fue a través de su cuenta de Twitter: "No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia", escribía el actor, quien con el escándalo que se suscitó, tuvo que refugiarse en Brasil, mientras sus abogados, lo mantiene al tanto de la denuncia que se investiga en Nicaragua.

El caso, para los entendidos en la materia, tiene para largos meses, lo que supone un costo económico. Además, desde el escándalo, el actor se quedó sin trabajo, lo que, según la prensa argentina, lo ha obligado a vender su casa del Country Los Castores de Nordelta, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, para poder financiar su estadía en Brasil y reacomodar su vida luego de ser denunciado por violación. Según se informó en el programa de televisión 'Pamela a la tarde', el actor y su mujer María del Carmen Leone no querían vender la propiedad, pero se ven en la urgencia de hacerlo. El motivo tiene que ver con los costos de la estadía de Darthés en Brasil, la falta de ingresos y los honorarios de los abogados en Nicaragua. La propiedad está valuada en 990 mil dólares.