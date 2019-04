¿Becky G se puso botox en los labios? Foto despierta ola de críticas

Tras éxitos como 'Sin Pijama' y 'Mayores', la popularidad de Becky G creció a pasos agigantados y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó los 17 millones de seguidores.

Todo lo que comparte la cantante de 22 años es muy comentado por sus fans de Instagram y una reciente publicación no ha sido la excepción. Se trata de una fotografía en que Becky G solo muestra su rostro y todo se centra en el tamaño de sus labios.

Algunos usuarios de la red social señalaron que la cantante estadounidense se habría aumentado los labios. Mientras que otros indicaron que solo se trataría del labial que usó Becky G para esa polémica instantánea.

Para bien o para mal, Becky G siempre es el centro de atención por su indiscutible fama en la industria musical. Recientemente, la intérprete acaba de lanzar dos temas que ya son un éxito, 'Green Light Go' en solitario y 'La Respuesta' con el colombiano Maluma.

Pese a que Becky G se hizo muy conocida en América Latina por sus canciones en español, la cantante y actriz comenzó su carrera musical con temas en inglés, su idioma natal.

'Can't Stop Dancin', 'Becky from the Block', 'Problem' y 'Break a Sweat', canciones del género pop, marcaron los inicios musicales de Becky G.

'La Respuesta', lo nuevo de Becky G y Maluma en YouTube

Según se pudo ver en este nuevo material de Becky G y Maluma, ambos artistas muestran una clara conexión y estuvieron a punto de protagonizar un beso en los labios.