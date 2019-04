J Balvin le responde a sus críticos: “Me decían que no pasaría de tocar en un bar” [VIDEO]

J Balvin emitió un revelador anuncio para todos sus detractores. A través de su cuenta de Instagram, el colombiano publicó una fotografía presentándose en el festival de Coachella 2019 con una descripción que dará qué hablar.

El reguetonero tuvo un largo camino para llegar a la cúspide de la música urbana, fueron cinco años muy duros en los que no pudo pegar ninguna canción. Fue en el 2009, cuando su tema “Ella me cautivó” logró introducirse en la posición 35 de la lista de Tropical Songs de Billboard.

“Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven!! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada”, compartió J Balvin.

Rápidamente diversas estrellas de todo el mundo le enviaron mensajes de apoyo. Su gran amigo Nicky Jam, el futbolista Paulo Dybala, el DJ Diplo, la cantante Rosalía, el actor Mark Wahlberg, el reguetonero J Alvarez, el cantante Chayanne, y otras grandes figuras.

J Balvin se muestra feliz, con un divertido peinado y una extravagante vestimenta.La fotografía ya tiene más de 750 mil likes y casi ocho mil comentarios en Instagram.

J Balvin en el programa de James Corden

El colombiano se presentó en el aclamado programa del presentador inglés James Corden, junto a Sean Paul. Ambos interpretaron el tema “Contra la pared”, siendo increíblemente aplaudidos por los asistentes.