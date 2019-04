Mirella Paz llama “engreída” a Romina Lozano y ella le responde

Como muchos lo intuían, Jessica Newton iba a hablar de la polémica que protagonizó con la modelo Romina Lozano, la joven que nos representó en la última edición del Miss Universo.

Ante el polígrafo de ‘El valor de la verdad’, Jessica Newton contó que Romina Lozano despreció los diseños que Maritza Mendoza había hecho exclusivamente para ella, por lo que terminó con el “corazón roto”.

“No entiendo qué pasó con Romina Lozano, si alguien la asesoró mal, si alguien le dijo algo, nunca más hablé con ella. ¿Si la bloqueé de mis redes sociales? Sí, porque detesto las mentiras, no las soporto”, dijo la directora del Miss Perú.

“Yo la he cubierto siempre… pero en la vida uno tiene que ser agradecida”, añadió Jessica Newton sobre la modelo que nos representó en el Miss Universo 2018.

“Fue una malagradecida”, interrumpió Mirella Paz, quien minutos antes ingresó al programa de Beto Ortiz para preguntarle a Jessica Newton si vio en ella condiciones para convertirse en una reina de belleza.

“¿Tú estás de acuerdo con eso?”, preguntó Beto Ortiz, a lo que la cantante respondió: “Fue una malagradecida, a parte de engreída”.

La respuesta de Romina Lozano no se hizo esperar en las redes sociales. "Yo tampoco las soporto", expresó la modelo en referencia a Jessica Newton y Mirella Paz.

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Jessica Newton aclaró qué pasó realmente con la Miss Perú 2018. ¿Usaste vestidos de segunda mano para vestir a Romina Lozano?”, preguntó Beto Ortiz a su invitada. Tras responder con un “no”, la exreina de belleza reveló cómo se originó el conflicto.

“A Romina no se se le hizo solo un vestido, sino todo un ajuar para que vaya a competir al Miss Universo (...) Como muestra de agradecimiento, invito a Maritza Mendoza a que vaya a verla a competir en Tailandia. Llego a Tailandia y ella me dice: ‘Jessi, yo no me voy a poner la ropa de Maritza’. Yo le pregunto por qué no te quieres poner (el vestido) y ella dice: ‘no me gusta las transparencias’”, contó Jessica Newton, sentada en el sillón rojo.

“Pero si no te gustan las transparencias, por qué no dijiste antes, has tenido todo este tiempo para hacerte un ajuar completo”, fue la supuesta respuesta de Romina Lozano a la directora del Miss Perú.

Finalmente, Jessica Newton dio a conocer que para la entrevista personal, Romina se puso el sastre blanco que María José Lora utilizó en el Miss Grand Internacional.