‘Bia’: una serie con contenido digital

‘Bia’ es una historia que sucede en una academia de creación de contenido online para youtubers e instagramers. Aquí los personajes adolescentes sueñan con vivir de la fama digital, desarrollando videos que cosechan likes y suscriptores.

Se trata de la nueva producción original de Disney Channel Latinoamérica que estrenará en los próximos meses, pero ya en Instagram y por primera vez, tanto los personajes como los espacios en los que comparten su día a día, tienen cuentas personales en la plataforma.

Esta novedosa trama presentará a Bia (Isabela Souza), una chica que ama el dibujo y que añora volver a cantar; Manuel (Julio Peña), cuya pasión es la música; y Alex (Guido Messina), seductor, egocéntrico y ambicioso. Su máximo deseo es llegar a la cima de la popularidad como estrella número uno de los canales de videos. Precisamente, Julio y Guido comentaron algunos detalles para La República de esta novedosa producción.

El concepto de esta producción llamó tanto la atención que, cuando se anunció, el hashtag #DisneyBia se utilizó más de 70 mil veces en Instagram y Twitter, convirtiéndose en tendencia. Lo mismo ha sucedido con el primer tema musical que lanzaron, titulado ‘Así soy yo’, que será el himno de los valores que quieren transmitir.

“Creo que ‘Bia’ se diferencia por ser una serie muy fresca y donde también se abordan temas muy de la actualidad como lo son las redes sociales”, comenta Julio, español de nacimiento, quien hace su debut en una serie.

“Creo que esto ha sido un reto en todos los aspectos. Es mi primer trabajo profesional y fuera de mi país, convivir con gente que no es de mi cultura. Ha sido una gran experiencia”.

Por su lado, Guido agrega: “El tema de las redes sociales es muy importante. Por ejemplo, en la cuenta de Instagram @DisneyBia van a poder encontrar todas las cuentas de nuestros personajes. Eso es muy novedoso porque es la primera vez que el elenco de una serie tiene ‘vida’ en plataformas digitales”.

“Cuando me conecto, en los enlaces en vivo que he hecho a veces he conversado con fans de Perú. Y nos han pedido que vayamos. Ojalá se dé la oportunidad”.

“También es mi primer trabajo frente a cámaras, así en una tira (serie). Así que todo fue un gran desafío, empezar a aprender el pararse ante cámaras, aprender un montón de cosas técnicas que ya las incorporé y las he ido aprendiendo todos los días, y también creando mi personaje. Alex es skater, anda en skate y yo no, así que tuve que aprender. No se pueden perder ‘Bia’, va a ser una historia muy entretenida, tiene un montón de momentos, de colores, de música, de amor. Habrá temas que los van a atrapar desde el minuto uno”.❖