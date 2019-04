Mario Hart asegura que Korina Rivadeneira está prohibida de hablar con su expareja [VIDEO]

Mario Hart y Korina Rivadeneira tuvieron una acalorada discusión durante la emisión del programa ‘Mujeres al mando’.

La joven pareja participó de una dinámica que se salió de control tras una insólita declaración del piloto.

Karen Schwarz, una de las conductoras del espacio de latina, preguntó a Mario cuál sería su reacción si encontraba a su amada conversando con su expareja. La esposa de Ezio Oliva no quiso dar nombres, pues solo atinó a decir: “Saquen sus conclusiones, yo no lo voy a decir y encima él (Mario) conoce muy bien a ese chico”.

Hasta donde se sabe, la expareja de la modelo venezolana es Krayg Peña.

Hart, visiblemente molesto, señaló que Korina “no está permitida de estar hablando con un ex”.

Esto desató la incomodidad de la modelo, quien reaccionó de inmediato y le aclaró las cosas a su esposo.

¿Cómo que no estoy permitida de hablar con un ex? Yo si no lo hago es porque no quiero. Pero si quiero, lo hago. No es que tú me vas a permitir o no una cosa”, manifestó Rivadeneira.

Cuando la discusión parecía profundizarse, Mario puso paños fríos a la situación.

“Te la voy a pasar solo porque el programa se llama Mujeres al Mando, entonces... Voy a hacerme el tonto nomás”, sentenció el corredor de autos.

Cabe mencionar que, hace poco, Korina Rivadeneria rompió en llanto tras ser hipnotizada. A raíz de esto, se empezó a especular sobre una crisis en el joven matrimonio. Incluso, existen rumores de una supuesta infidelidad por parte de Mario Hart.