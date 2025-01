En el competitivo mundo de la coctelería, Aarón Díaz ha logrado situar a Perú en el mapa internacional gracias a su creatividad y pasión por las bebidas. Desde sus inicios limpiando mesas por S/5 en una taberna de Camaná, en Arequipa, hasta su reconocimiento como el mejor bartender de Sudamérica en 2022, la historia de Díaz es un testimonio de talento y éxito. Juan Carlos Villacorta, director de Infomercado, compartió su historia a través de su cuenta de TikTok.

Su bar, Carnaval, inaugurado en 2018 en San Isidro, Lima, es una obra maestra de la coctelería conceptual. Este espacio no solo deleita con cócteles únicos, sino que también celebra la cultura peruana mediante esculturas de artistas peruanos y experiencias que cautivan a sus visitantes. Hoy, figura entre los mejores bares del mundo.

¿Quién es Aarón Díaz, uno de los mejores bartenders del mundo?

Aarón Díaz nació en Lima, pero su conexión con Arequipa marcó profundamente su vida. Aún siendo un adolescente, las vacaciones en Camaná, una ciudad costera de esta región, fue testigo de cómo su abuela despertó su pasión por la cocina. A los 13 años, comenzó a trabajar en una taberna de la zona, ganando S/5 por limpiar mesas y vasos. Esa experiencia le permitió descubrir su vocación por la coctelería, donde con el tiempo llegó a desarrollar su filosofía de estilo conceptual, con el que busca crear bebidas únicas, mezclando sabores, aromas y experiencias culturales.

A pesar de la oposición familiar, que prefería que continuara en el negocio textil, Aarón optó por seguir sus sueños. Entre 1999 y 2009, estudió tres carreras en Le Cordon Bleu Perú, donde obtuvo los títulos en bartender profesional, arte culinario y gestión de restaurantes. Su formación académica, sumada a su creatividad y dedicación, lo llevaron a convertirse en un referente internacional, viajando como invitado y jurado a más de diez países.

Una de las experiencias más influyentes de su carrera fue su paso por The Aviary, un bar de renombre en Chicago, donde trabajó como chef bartender. Durante su paso por el restaurante de Gastón Acurio, Astrid y Gastón, entre 2013 y 2015, comenzó a planear el desarrollo de su propio bar. Un año después, a pesar de arrastrar problemas económicos y deudas, encontró el financiamiento necesario para la creación de su bar Carnaval, en San Isidro.

Aarón Díaz empezó en el mundo de los cocteles a los 13 años, trabajando en una taberna limpiando mesas y vasos por S/5. Foto: Carnaval.





¿Qué reconocimientos ha recibido Carnaval?

Desde su apertura en enero de 2018, Carnaval se posicionó rápidamente como un referente de la coctelería peruana. El concepto de Díaz, que incluye cócteles servidos en esculturas elaboradas por artistas locales y hielo tratado con agua purificada especialmente tratada, atrajo gran cantidad de clientes, quienes formaban largas colas y reservaban una mesa con semanas de anticipación para ingresar al local.

En 2018, Carnaval debutó en el puesto 68 del ranking The World’s 50 Best Bars y recibió el premio Campari One to Watch, que destaca a los bares con mayor proyección global. Al año siguiente, el bar alcanzó el puesto 13 a nivel mundial y fue reconocido como el mejor bar de Perú.

La pandemia de 2020 no detuvo su éxito. Aarón Díaz y su equipo se adaptaron ofreciendo servicios de delivery y capacitaciones virtuales, manteniendo viva la esencia de Carnaval. Tras la reapertura, sorprendieron con creaciones inspiradas en las danzas peruanas y celebraciones internacionales. En 2022, Díaz fue considerado el mejor bartender de Sudamérica, y en 2023, su bar ocupó el puesto 43 en The World’s 50 Best Bars, consolidándose como un orgullo peruano en la coctelería mundial.

En 2023, Carnaval ocupó el puesto 43 en The World’s 50 Best Bars, siendo el único bar peruano en esta lista. Foto: Diversión en Lima.





¿Dónde queda Carnaval?

Carnaval se encuentra en el corazón de San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima, en la avenida Pardo y Aliaga 662. Según su página oficial de Facebook, atienden de lunes a jueves de las 5.00 p. m. a las 12.30 a. m. y de viernes a sábado desde las 5.00 p. m. hasta las 2.30 a. m.