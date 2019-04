Reaparece para pedir disculpas

Tras perder el reinado del Miss Perú Universo por salir a una discoteca y pasarse de copas durante sus actividades en Rioja, Anyella Grados reaparece en televisión para pedir disculpas por el error cometido.

“Lo único que puedo decir a la gente que me ha estado apoyando y que tenía confianza en mí es que lamento todo lo que sucedió, para mí ha sido un golpe muy duro... Espero que me sigan apoyando y que haya quedado en todos sus corazones y que siempre seré su reina”, refirió en una entrevista exclusiva para Reporte Semanal.

“Siempre he dicho que todos los seres humanos cometemos errores, a mi me sucedió, cometí un error y lo lamento por todas las personas que desde que me coronaron confiaron en mí”, agregó la modelo a manera de mea culpa.

Anyella recordó el momento en que se enteró de que perdió el título y corona del Miss Perú, decisión que fue tomada por la organización del Miss Perú a cargo de Jessica Newton. “Lo que ha pasado ha sido golpe tras golpe, el último ha sido el de mi destitución. Mi familia me comunicó la decisión que se había tomado, fue muy duro, quería estar sola. Pero sentí que tenía que sacar esa fortaleza en mí que jamás pensé que podía existir. Siempre he dicho la frase ‘al final hay una luz de esperanza’, aún creo en eso, así que tengo esperanza en mi futuro”, acotó.

No obstante, Anyella reconoció que luego de lo que le tocó vivir no es la misma de antes. “Es imposible ser la misma con un golpe tan duro... Cuando te arrancan los sueños es imposible no sentirte mal. Es inevitable, pero confío en mí, en las capacidades que tengo y sé que este no es final de mi futuro ”.

Por otro lado, la exreina de belleza confirmó que el escándalo en el que se vio envuelta afectó su salud al punto que debió ser hospitalizada, pero evitó comentar ese pasaje.

Antes de finalizar, la modelo norteña de 19 años refirió que en adelante se tomará un tiempo para ella. ❖

