A un día de la preliminar del Miss Universo 2024, donde decenas de modelos darán lo mejor de sí, la peruana Tatiana Calmell ha continuado recibiendo el apoyo de sus miles de seguidores, de su familia y de novio, Cristóbal De Col, quien ha estado pendiente de cada paso de la peruana en este importante certamen de belleza, cuya gran final será este sábado 16 de noviembre.



Desde que iniciaron su relación romántica, Tatiana Calmell y Cristóbal De Col han intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, aunque constantemente comparten algunos momentos de su romance en sus respectivas redes sociales. Por ello, el joven también se ha robado la atención de algunos seguidores de la peruana, quien se ha convertido en una de las grandes favoritas del Miss Universo 2024.



¿Quién es Cristóbal De Col y a qué se dedica?



El novio de Tatiana Calmell, Cristóbal De Col, es un destacado surfista peruano que ha representado al país en diversas competencias internacionales. El joven se robó la atención del público, tras mostrar su total apoyo a la modelo, después que ganara el Miss Perú 2024, en junio pasado.

A pesar de que Cristóbal De Col es conocido públicamente por su sólida relación con Tatiana Calmell, el joven también ha forjado su propio camino en el deporte, destacándose por su gran dedicación y talento en el surf.



Se sabe que Tatiana Calmell y Cristóbal De Col mantienen un romance desde el año 2020, después de haberse conocido a través de Instagram. Al inicio, la modelo no tenía intenciones de establecer una relación con él, pero poco a poco el surfista se robó su corazón.



“Las decisiones que he tomado en mi carrera últimamente las he conversado también con Cristóbal, es mi pareja y me encanta compartir eso con él. Lo que me gusta es que es una persona muy motivadora siempre, y termina siendo una parte esencial”, detalló en una pasada entrevista con la revista Cosas.

Tatiana Calmell revela por qué decidió participar en el Miss Perú 2024



En una pasada entrevista con el programa ‘Estás en todas’, Tatiana Calmell reveló que su novio Cristóbal de Col fue quien la animó a participar en el Miss Perú 2024, donde finalmente la modelo obtuvo la corona.

“Era algo que yo tenía pensado, pero no tenía decidido porque me daba mucho temor. Pasó el tiempo, era 2020 y teníamos la participación de Janick, que quedó Top 5, quedando en el Top 3 y él (Cristóbal) estaba en un viaje de surf con amigos, me llama y me dice ‘reina, ¿has visto que hay una peruana que está avanzando en el Miss Universo?’, y me dijo ‘reina, si ella ha podido, tú también puedes. ¿Por qué no lo intentas?’. Dije, ‘uhm interesante’”, expresó ante las cámaras.