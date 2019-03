Esposa de Christian Cueva arremete contra detractora que la insultó en Instagram [FOTOS]

La esposa de Christian Cueva se ha convertido en blanco de fuertes comentarios desde las revelaciones de Alexandra Méndez 'La Chama' en 'El valor de la verdad', donde confesó el presunto intento de infidelidad del jugador de la selección contra la joven, cuando ella estaba esperando su primer hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela Solorzano compartió una foto en compañía de dos personas, sin imaginar que entre los comentarios se convertiría en víctima de fuertes calificativos que le recuerdan la presenta infidelidad de Christian Cueva y Alexandra Méndez.

La madre de los hijos de Cueva fue blanco de un fuerte mensaje: “A la que le gusta ser cuernuda le nace ser cuernuda, tu frase debe ser: “engáñame, pero no me dejes” porque si no quien te va a dar esos lujos… que más quiere él y así va a seguir haciendo, disfruta tu vida”, indicó una de sus detractores en Instagram, recordando las revelaciones de la 'Chama' en el programa de Latina.

Cansada de las críticas y los insultos de los que ha sido víctima en las últimas semanas, Pamela Solorzano respondió a la cibernauta con un poderoso mensaje con la intención de poner un alto a los ataques. “Te dejo esta frase más poderosa… Dios te perdone y sea justo en tu juicio final”, indicó la esposa de 'Cuevita' en el mensaje.

Como se recuerda, actualmente la pareja tiene dos hijos, y pese a las críticas, han logrado mantenerse juntos, dejando en claro que las confesiones de Alexandra Méndez no son suficientes para poner fin a su romance.