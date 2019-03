Gabriela Spanic: el comprometedor audio en el que actriz ataca a Lucero y la llama “envidiosa”

La famosa actriz Gabriela Spanic, conocida por su papel protagónico en la telenovela mexicana “La Usurpadora”, ha vuelto a desatar polémica en las redes sociales. Esta vez, no por sus cirugías en el rostro, sino por un audio difundido recientemente en el que se escucha a la actriz despotricando contra la cantante mexicana Lucero, con quien trabajó en la telenovela “Soy tu dueña”.

“Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder. Porque hasta videos han salido en la tele, abraza a la niña a una fiesta, a la carita de ángel ella trata de ser la más linda la más ‘nice’, la más santa, la que te sonríe y nadie le cree un coño”, se escucha en el comprometedor audio que ha circulado en las redes sociales durante los últimos días y ha acaparado la atención de varios medios de espectáculos.

Hasta ahora, no se sabe de dónde salió el polémico audio, quién lo grabó y mucho menos quién lo filtró. No obstante, miles de internautas y seguidores de ambas actrices mexicanas reconocen la voz de la popular “usurpadora” en el audio.

Gabriela Spanic y Lucero compartieron roles en la telenovela mexicana “Soy tu dueña”, en 2010, junto a Fernando Colunga, Sergio Goyri y David Zepeda. Los portales internacionales de entretenimiento que rebotaron el audio recordaron un comentario que hizo la intérprete de “Electricidad” para la artista venezolana cuando trabajaban juntas.

“Yo la quiero mucho, trabajo muy feliz con ella, es una gran compañera, yo la veo guapísima igual que siempre, la veo muy bien”, comentó en aquel entonces la cantante.

En tanto, la cantante ha salido a defenderse de las críticas con un extenso mensaje en su Instagram:

“… !Que no se ha inventado de Gabriela Spanic! ¡Han dicho de todo! Que si lesbiana, que si alcohólica, conflictiva, tantos descalificativos sin base ni fundamento. Muchas cosas, que inventan y ¡nadie dice la verdad! En cambio sí existen muchos y muchas que si son así! Pero no dicen nada! ¿Saben porque? ¡Por ser extranjera Venezolana! ¡Eso se llama discriminación! Aquí pudiera contarles muchas cosas, buenas , malas , regulares, pero me lo reservo para mi libro donde si contaré las verdades, y ¡con pruebas! Existe la libertad de expresión, muchos lo usan para destruir Yo la utilizaré como derecho que tengo y que ya nada ni nadie me intimidará!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.