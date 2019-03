Doménica se luce cariñosa con Chávarri tras ampay con ex de Sheyla [VIDEO]

Doménica Delgado sigue en el ojo de la tormenta, luego de ser ampayada besando a Pedro Moral, ex prometido de Sheyla Rojas a pocos días de haber cancelado su boda, ahora se luce en muy cariñosa con el futbolista Diego Chávarri. La difusión de las polémicas imágenes se realizó en el programa ‘Válgame Dios’.

El comprometedor video fue grabado el pasado viernes en una discoteca de Arequipa, durante un breve viaje que realizó el popular ‘diablito’ y la ex de Pedro Moral –de momento no se sabe si ambos planearon ir juntos o no-.

Lo que sorprendió a los conductores de ‘Válgame Dios’ fue la íntima relación amical que tienen ambos y es que hasta hoy no habían sido vistos juntos.

Según las imágenes, se puede ver a Doménica Delgado abrazos del cuello a Diego Chávarry, mientras le dice cosas al oído debido a la fuerte música del lugar, mientras que el futbolista rodea sus brazos por la cintura de la modelo.

El ampay no quedó en solo arrumacos, sino que hubo aparentemente varios besos entre la ex de Antonio Pavón y el exnovio de Melissa Klug.

Tras estas imágenes, el futbolista fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre, y aseguró que solo existe una “bonita amistad” entre ambos, descartando que haya existido más que un abrazo.

Como se sabe, Doménica Delgado y Diego Chávarri se encuentran solteros, pero siguen envueltos en diversos escándalos por relaciones fugases. El último ampay que remeció la farándula local fue el beso entre la modelo y Pedro Moral, ex pareja de Sheyla Rojas.