Sheyla Rojas abandona el Perú tras ampay de Pedro Moral y Doménica Delgado

Luego que el empresario Pedro Moral y la modelo Doménica Delgado fueron captados por las cámaras de 'Válgame Dios' en una situación comprometedora, la conductora Sheyla Rojas viajó a Estados Unidos junto a su hijo Antoñito.

Según se pudo ver en los Instagram Stories de Sheyla Rojas, ella se encuentra en Filadelfia desde la madrugada de este martes 26 de marzo.

"Hola, ¿cómo están? estamos en Filadelfia", expresó el hijo de Sheyla Rojas en uno de los historiales compartidos por la propia conductora.

Sheyla Rojas sobre beso de Pedro Moral y Doménica Delgado

La rubia indicó que desde que ambos decidieran culminar su romance, acordaron que ninguno hablaría del otro. Pero en esta ocasión, la ex de Patricio Parodi hizo fuertes revelaciones en torno a su vida íntima.

"Definitivamente es un tema que me salpica porque es mi expareja y la persona con la que me iba a casar y por todos lados me están preguntando, no es fácil", fueron las primeras palabras de Sheyla Rojas.

"Si bien tomamos la decisión de dejar las cosas de ayer, también decidimos no opinar de lo que él haga ni el opinar de lo que yo pueda hacer. Cada uno es libre de hacer lo que uno quiere con su vida", expresó Sheyla Rojas al programa 'En Boca de Todos'.

Ampay de Pedro Moral y Doménica Delgado

Las posibilidades para que Sheyla Rojas y Pedro Moral retomen su relación se esfumaron, debido a que un reciente ampay demostró que el empresario olvidó a la rubia modelo.

El exprometido de la conductora de ‘Estás en todas’ fue grabado en una situación comprometedora junto a Doménica Delgado a pocos días de haber anunciado la cancelación de su matrimonio.