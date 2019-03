Sofía Rocha: Bruno Pinasco deja emotivo mensaje de despedida a reconocida actriz

Sofía Rocha murió a los 51 años en su edificio en San Miguel. La partida de la reconocida actriz que trabajó en el teatro, cine y televisión causó gran tristeza en distintos compañeros de la actuación así como a personalidades de la televisión.

Bruno Pinasco, conductor del programa 'Cinescape', también dejó emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresa su sentir tras el lamentable fallecimiento de Sofía Rocha y no dudó en recalcar el gran talento que tenía.

"Sigo en shock! Honestamente un día muy raro, triste noticia, no te conocí tan profundamente como otros compañeros que tuvieron el gusto de trabajar contigo en alguna película o teatro, pero siempre disfruté de tu talento fuera de serie como espectador, tenerte alguna vez en el programa fue muy divertido y relajado", escribió el presentador de televisión.

Mientras que en otro párrafo Bruno Pinasco manifiesta lo feliz que ha sido el haber tenido a la actriz Sofía Rocha en uno de sus programas en 'Cinescape', donde se le hizo distintas preguntas relacionadas a su vida personal y profesional.

"Me queda la enorme frustración de trabajar contigo, hablamos por teléfono no hace mucho para contarte de ese proyecto que tengo en donde había un personaje escrito y pensado para ti, quedará como una linda y etérea idea. Gracias Sofía por tanto! Hoy me tocó grabar feliz y sonriente y eso es algo que las personas que trabajamos en esto tenemos muy claro... El show debe continuar", añadió el conductor de 'Cinescape', programa que se emite los sábados por América Televisión.

Sofía Rocha en 'Cinescape'

Sofía Rocha en 'A los 40', película que fue dirigida por Bruno Ascenzo.