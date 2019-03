Sofía Rocha muere: Bruno Ascenzo escribe conmomedor mensaje de despedida

Sofía Rocha fue hallada sin vida esta mañana, fuera del edificio donde vivía en San Miguel. La actriz peruana participó en cuatro películas, una de ellas fue 'A los 40', película dirigida por Bruno Ascenzo.

El director publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "El eco de tu voz seguirá resonando en los que te escuchábamos con pleitesía, reina Sofía".

En la cinta Sofía Rocha, interpretó a una mujer independiente y antisocial que no quiere ir al reencuentro de promoción, Bárbara. Sin embargo, la actriz declaró durante el estreno de la cinta que fuera de las cámaras se divertía demasiado con el elenco.

"Una de esas únicas. Gracias por compartir tu genialidad con tanta gente. Nos vas a hacer mucha falta. Que tengas un buen viaje, maestra!", finaliza el mensaje de Ascenzo.

Sobre su participación en 'A los 40', la actriz declaró una vez para el programa 'Cinescape': "Soy muy feliz con mi edad a medida que he ido envejeciendo me he sentido mejor y los 40' me parece estupendo, la mejor época para la mujer".

Sofía Rocha actuó en cuatro películas: El acuarelista (2007), A los 40 (2014), Maligno (2016) y Rosa mística (2018). Además, participó en las telenovelas "Los de arriba y los de abajo", "Demasiada belleza", "Valiente amor", "Locura de amor" y "Yo no me llamo Natacha 2".