Sofía Rocha falleció a los 51 años: trayectoria en el cine, teatro y televisión

Sofía Rocha dejó un enorme vacío en el mundo de la actuación tras su sorpresiva partida a los 51 años de edad. Seguidores y colegas de la actriz se pronunciaron en las distintas redes sociales para despedirla con sentidos mensajes.

Rocha se robó la admiración del Perú por su larga trayectoria en la actuación. Ella se formó profesionalmente en el grupo Teatro del Sol, el taller de Umbral y el LAMDA workshop.

En 1994 actuó en la serie de televisión 'Los de arriba y los de abajo'. Posteriormente, participó en las producciones 'Los unos y los otros', 'Todo se vende todo se compra' y 'Escándalo', producción de Iguana Producciones y Latina.

Además, Sofía Rocha grabó para la película 'El acuarelista', en 2007 protagonizó la obra 'Un matrimonio en Boston' (Boston Marriage) y posteriormente viajó a Londres, Inglaterra, para llevar cursos de expresión corporal en The London Academy of Music and Dramatic Art.

Rocha regresó a Perú en 2010 y seguidamente protagonizó la obra de tragedia griega 'Medea', dirigida por Gisela Cárdenas. En 2011 protagonizó las obra de teatro infantil 'El juego de la Oca', y también participó en 'Sangre como flores, la pasión según García Lorca', 'Entonces Alicia cayó' y 'La cura en Troya'.

En televisión estuvo en las miniseries 'Gamarra' y 'Yo no me llamo Natacha'.​ En 2012 actuó en la obra 'El lenguaje de las sirenas', bajo la dirección de Mariana de Althaus. Posteriormente participó en la obra 'Nuestro pueblo'.

En 2013 actuó en 'Corazón normal', bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. También actuó en 'Ricardo III'. Rocha participó en la película 'A los 40', bajo la dirección de Bruno Ascenzo estrenada en 2014.

TV Noticias informó sobre el fallecimiento de Sofía Rocha

Sofía Rocha y su trabajo en la actuación

Teatro

Mitos de fuego (1992)

Madame de Sade (1993)

Orquídeas a la luz de la luna (1994)

Variete Latina (1994)

Todo en el jardín (1995)

El pequeño vampiro (1996)

Calígula contra proceso (1997)

La tercera edad de la juventud (1999)

Restos humanos no identificados (2002)

Chaika (2003)

El jardín de los cerezos (2003)

El dolor por tu ausencia (2004)

Ña Catita (2004)

Azul resplandor (2005)

La casa de Bernarda Alba (2005) como Poncia

Ruido (2006)

Antígona (2006) como Ismene

Un matrimonio en Boston (Boston Marriage) (2007) como Ana

Medea (2010) como Medea

El juego de la Oca (2011) como Finola

Sangre como flores, la pasión según García Lorca (2011) como Vicenta Lorca

Entonces Alicia cayó (2011) como Daniela

La cura en Troya (2011) como Coro de mujeres

El lenguaje de las sirenas (2012) como Margot

Nuestro pueblo (2012–2013) como Julia (Hersey) Gibbs

Corazón normal (2013) como Dr. Emma Brookner

Viaje de un largo día hacia la noche (2013)

Ricardo III (2013)

La terquedad (2017)

Pájaros (2017)

Televisión

Los de arriba y los de abajo (1994) como Jossie

Los unos y los otros (1995)

Todo se vende todo se compra (1997)

Escándalo (1997) como Larissa

Isabella, mujer enamorada (1999)

Demasiada belleza (2003)

Viento y arena (2005)

Esta sociedad 2 (2008) como Lucía

Gamarra (2011) como Fedora

Yo no me llamo Natacha 2 (2011–12) como Penélope Velarde

Derecho de familia (2013), 1 episodio como Arminda.

Locura de Amor (2014–15) como Miranda Vandercar

Acusados (2015) como Laura Mendoza

Valiente amor (2016) como Ines Fernandez Alburqueque

Betty, la fea (2018) como Sandra

Películas

El acuarelista (2007) como Elvira

A los 40 (2014)

Maligno (2016) de Martin Casapía

Sofía Rocha en 'El acuarelista' (2007)

Sofía Rocha en 'A los 40' (2014)

Sofía Rocha en 'Maligno' (2016)

Así se informó el fallecimiento de Sofía Rocha