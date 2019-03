Hija de Alejandra Guzmán denuncia que sufre de ciberbullying y que le han pedido que se suicide

Frida Sofía la hija de la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán, acaba de denunciar que es víctima del ciberbullying y que en el colmo de la violencia, le han llegado a pedir hasta que se quite la vida.

Según contó Frida Sofía que diariamente recibe de 100 a 200 mensajes donde la insultan y le ofrecen dinero para que se suicide.

“Creo que me llegan entre 100 o 200 mensajes diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta, que no sé nada y hasta me ofrecen dinero para matarme”, contó Frida Sofía.

La muchacha contó que decidió compartir su amarga experiencia para que otros jóvenes que sufren buylling no se dejen intimidar y sepan como hacer frente a estos ataques. “Hago este mensaje público, ya que estoy segura que hay personas que pasan por ciberbullying y por insultos fuertes. Pero más fuerte debe ser tu corazón y tu mente para saber de qué estás hecho y quién eres y no dejar que nadie, especialmente alguien que no te conoce, te defina. Nunca dejes que te hagan sentir menos, acuérdate de tu valor”, manifestó.