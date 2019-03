Melissa Klug se pronuncia tras confesiones de Diego Chávarri en 'El valor de la verdad'

Diego Chávarri se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', programa conducido por el periodista Beto Ortiz, y dio a conocer distintos pasajes de su vida tanto familiar como amorosa. Algunas preguntas que tuvo que responder estuvieron relacionadas a su ex pareja Melissa Klug, con quien tuvo cerca de un año de romance.

El ex integrante de 'Esto es guerra' contó detalles de cómo inició su relación con la popular 'Blanca de Chucuito', ex pareja del futbolista Jefferson Farán. Además, una de las declaraciones que causó impresión en los televidentes fue cuando confesó que la empresaria es "el amor de mi vida".

"¿Ha sido Melissa Klug el amor de tu vida?", fue la pregunta 19 que Diego Chávarri respondió "sí" en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. "Sentía que la amaba, me preocupaba por ella, quería que esté bien. Sus problema los hacía mío, quería ayudarle en todo lo que podía. Había muchos sentimientos. Si me preguntan si ella es el amor de mi vida, yo pienso que sí. No he tenido muchas relaciones, pero creo que la más importante es Melissa [Klug]", explicó el ex integrante de 'Esto es guerra'.

Tras estas revelaciones de Diego Chávarri en la última edición del programa conducido por el periodista Beto Ortiz, Melissa Klug compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que en cuestión de minutos recibió decenas de comentarios.

"No compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que llegar a donde otro llegó, sólo superar tus propios límites. ¡Se la mejor versión de ti mismo!", escribió la ex pareja de Jefferson Farán en la citada red social.

Fans de Melissa Klug comentan en Instagram tras reciente publicación

Diego Chávarri en 'El valor de la verdad'. Mira aquí el video completo del programa