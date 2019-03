Natti Natasha comparte foto sin prenda íntima en Instagram

Natti Natasha derrochó sensualidad ante sus miles de seguidores que tiene Instagram tras publicar fotografía donde se luce sin ropa íntima, ni pijama, solo con una bata roja, la cual habría sido en honor a una de sus más exitosas canciones titulada "Sin Pijama", uno de sus más exitosos temas de reggaetón que cantó junto a Becky G, canción que además de alcanzar millones de reproducciones en Youtube generó controversia por la letra bastante atrevida.

Un imagen que enamoró una vez más a sus fieles fanáticos, quienes en cuestión de minutos aprovecharon la oportunidad para dejar comentarios de elogios para la cantante de República Dominicana.

"Me declaró la súper fans tuya te quiero eres la mejor desde que empezaste me inspiraste muchísimo", "Te queda perfecto el rojo!", "El rojo mi color favorito y Tú la combinación perfecta para mí", "Me encantan tus labios y tu cabello , buenas vibras natti", "Hermosa te amo eres increíble tienes un talento impresionante ademas muy inteligente fueron algunos comentarios que hicieron los seguidores en Instagramm de Natti Natasha.

Cabe mencionar que la cantante de reggaetón se encuentra en su mejor momento en su carrera como artista al conseguir éxito tras otro. Hace unos días la intérprete de 'Criminal' ha estrenado nuevo álbum y reveló algunos detalles, como por ejemplo los motivos por las que puso "Iluminatti" a su nuevo material. "Iluminar, de darle luz a la gente que me apoya. porque Dios me ha dado mucho luz", aseguró en una entrevista.

Natti Natasha y Becky G: Videoclip de "Sin Pijama"

En pocos meses de haber sido lanzado el tema, obtuvo millones de reproducciones en Youtube.

Natti Natasha revela por qué puso el títutlo "Iluminatti" a su nuevo álbum