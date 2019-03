Natti Natasha y el poderoso mensaje oculto de su álbum 'IllumiNATTI'

Natti Natasha vuelve estar en boca de todos luego del lanzamiento de su álbum llamado, curiosamente, 'IllumiNATTI'. En YouTube, diversos usuarios han reaccionado sobre el particular y afirman que todo tendría una explicación que ha generado alarma.

Así como Jennifer Lopez, la intérprete de 'Sin pijama' pertenecería a esta sociedad secreta llamada 'Illuminati' que se ha comentado mucho en estos últimos años. Uno de los youtubers, que tiene un canal titulado 'Librémonos de la Mátrix', forma parte de los diversos usuarios que explican cada uno de los videoclips y letras de las canciones de los artistas que formarían este grupo de élite.

Antes que Natti Natasha hiciera oficial su álbum 'IllumiNATTI', la reggaetonera habría dado luces del siguiente paso para hacer de conocimiento oficial su incorporación a la temida secta oscura- que estaría encabezada por la 'Sacerdotisa Oscura' Madonna, seguida de Jennifer Lopez, Rihanna, el popular Maluma 'Baby', entre otros representantes de la industria de la música- con su tema 'Me gusta', que la expondría con su letra.

"Me gusta que me hablen bajito, así respiradito'. Me gusta donde haya peligro, donde haya delirio. Me gusta; el malo, pero es que me gusta. Y sí, yo sé que la' noche' no es sola para mí. Que tú tienes a alguien, pero me quieres a mí . Yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti y si me preguntan digo que nunca te vi", se oye parte del sonado tema de la canción que abriría camino a Natti Natasha para firmar el llamado 'pacto' Illuminati.

Tras la 'firma' que habría realizado Natti Natasha, los selectos miembros de dicha sociedad secreta la llamarán, de ahora en adelante, una MK Ultra. ¿Pero que es un MK Ultra en la secta Illuminatti? En resumen, estos serían los esclavos mentales por los líderes de este temido grupo.

Dicho círculo de élite se identificaría con diversos símbolos y acciones a través de los MK Ultras: los colores blanco y negro, el típico triángulo con el 'ojo que todo lo ve', los trajes animal print (solo para las MK Ultra Beta o también llamadas esclavas sexuales de los Illuminati), guiño del ojo derecho en cada fotografía y la dualidad en su máxima expresión, son algunos de los más reconocidas características de estos miembros.

Natti Natasha causa revuelo tras lanzamiento de su álbum 'IllumiNATTI'

¿Qué es un MK Ultra en la secta Illuminati?

De acuerdo con diversas teorías, estos serían esclavos mentales de personas de 'alto rango' (con mucho poder) que los utilizan para ciertos propósitos que tienen, uno de ellos es el poder.

El sueño de todo tirano es controlar la mente de aquellos a los que domina, ansiado anhelo que desde las primeras culturas egipcias hasta la actualidad ha sido buscado con mayor o menor fortuna. A finales de los años 40, un ambicioso proyecto secreto fue llevado a cabo intentando conseguir un humano perfectamente controlado y esclavizado, inconsciente de su propia condición y preparado para ejecutar las ordenes de su “programador”.

De ese modo, todo acto perpetrado por este ser humano esclavizado mentalmente (MK Ultra, ahora), mantendría oculto de los ojos públicos al auténtico ejecutor.

Lo que buscarían los cerebros de esta organización temida es utilizar a los artistas para mantener adormecidos a las masas para perpetrar sus más bajos y ambiciosos planes en el mundo.

'Me gustas', tema de Natti Natasha que la expuso como la nueva MK Ultra Beta