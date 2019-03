Premios TVyNovelas 2019: Conoce las telenovelas, actores y actrices nominados

La casa de las telenovelas, Televisa, celebra este domingo 10 de marzo una nueva edición de los Premios TVyNovelas 2019, la cual celebra a los actores, equipo de producción, músicos y producciones que han destacado en el último año. La ficción "Amar a muerte", en la que participa la actriz Angelique Boyer, es una de las favoritas para llevarse el reconocimiento en las categorías nominadas.

Para no perderte ninguno de los detalles de los Premios TVyNovelas 2019 puedes seguir a diario LaRepublica.pe o ver la transmisión EN VIVO por televisión gracias a Canal de Las Estrellas, el cual emitirá toda la premiación en la noche del domingo 10 de marzo a las 8:30 P.M. (hora peruana).

A continuación, conoce la lista completa de todos los nominados a los Premios TVyNovelas 2019 que destacaron en la última temporada.

MEJOR REPARTO NOVELA

Amar a Muerte

Hijas de la luna

La piloto 2

Mi marido tiene más familia

Por amar sin Ley

MEJOR GUIÓN O ADAPTACIÓN

Amar a muerte – Leonardo P.

Hijas de la luna – Alejandro P./Palmira O.

Like – María B.

Mi marido tiene más familia – Pablo F./Santiago P.

Por amar sin ley – Monica A./José C./Vanessa D./Fernando G.

MEJOR DIRECTOR DE ESCENA

Amar a Muerte – Rolando O.

Hijas de la luna – Salvador S./Ricardo de la P.

La piloto 2 – Rolando O.

Like – Luis P./Eloy G.

Mi marido tiene más familia – Aurelio Á./Francisco F./JuanB

MEJOR DIRECTOR DE CÁMARAS

Hijas de la luna – Gabriel Vázquez B./Jesus N.

La jefa del campeón – Walter D./Victor H./Luis R.

Like – Vivian S./Daniel F.

Mi marido tiene más familia – Mauricio M./Martha M.

Por amar sin ley – Bernardo N./Mauricio M.

MEJOR VILLANA

Barbara Islas – Mi marido tiene más familia

Claudia Martin – Amar a muerte

Grettell Valdez – Tenías que ser tú

Ilza Ponko – La piloto 2

Mariluz Bermúdez – Hijas de la luna

MEJOR VILLANO

Alejandro Nones – Amar a muerte

Alexis Ayala – Hijas de la luna

German Bracco – Mi marido tiene más familia

Oscar Schwebel – Like

Julián Gil – Por amar sin ley

MEJOR ACTRIZ JUVENIL

Ale Müller – Like

Bárbara López – Amar a muerte

Jade Fraser – Mi marido tiene más familia

Maca García – Like

Roberta Damián – Like

MEJOR ACTOR JUVENIL

Carlos Said – Like

Emilio Osorio – Mi marido tiene más familia

Gonzalo Peña – Amar a muerte

Mauricio Abad – Like

Santiago Achaga – Like

MEJOR ACTRIZ CO ESTELAR

Alejandra Barros – Y mañana será otro día mejor

Altair Jarabo – Por amar sin ley

Geraldine Galván – Hijas de la luna

Laura Vignatti – Mi marido tiene más familia

Macarena Achaga – Amar a muerte

MEJOR ACTOR CO ESTELAR

Arturo Barba – Amar a muerte

José María Torre – Por amar sin ley

José Pablo Minor – Mi marido tiene más familia

Mario Morán – Hijas de la luna

Rodrigo Murray – Like

MEJOR PRIMERA ACTRIZ

Carmen Salinas – Mi marido tiene más familia

Cynthia Klitbo – Hijas de la luna

Diana Bracho – Mi marido tiene más familia

Isela Vega – Like

Raquel Garza – Amar a muerte

MEJOR PRIMER ACTOR

Alexis Ayala – Amar a muerte

Guillermo García Cantú – Por amar sin ley

Omar Fierro – Hijas de la luna

Patricio Castillo – Mi marido tiene más familia

Rafael Inclán – Mi marido tiene más familia

MEJOR ACTRIZ

Angelique Boyer – Amar a muerte

Livia Brito – La piloto 2

Michelle Renaud – Hijas de la luna

Susana González – Mi marido tiene más familia

Zuria Vega – Mi marido tiene más familia

MEJOR ACTOR

Arath de la Torre – Mi marido tiene más familia

Carlos Ferro – La jefa del campeón

Daniel Arenas – Mi marido tiene más familia

David Zepeda – Por amar sin ley

Michelle Brown – Amar a muerte

MEJOR TEMA DE NOVELA

Amar a muerte – Me muero

Hijas de la luna – Tengo

La piloto 2 – Buena vida

Like – Este movimiento

Mi marido tiene más familia – Tú eres la razón

MEJOR TELENOVELA

Amar a muerte – Carlos Bardasano

La piloto 2 – Carlos Bardasano

Like – Pedro Damián

Mi marido tiene más familia – Juan Osorio

Por amar sin ley – José Alberto Castro

OTRAS CATEGORÍAS

MEJOR REALITY Y PROGRAMA DE CONCURSO

La voz México

Me caigo de risa

Mira quien baila

Reto 4 elementos

Todo queda en familia

MEJOR PROGRAMA UNITARIO DRAMATIZADO

Como dice el dicho

La rosa de guadalupe

Sin miedo a la verdad

MEJOR PROGRAMA DE COMEDIA

40 y 20

La parodia

Nosotros los guapos

Simon dice

Vecinos

MEJOR PROGRAMA TV DE PAGA

Con permiso

Game time

Miembros al aire

Montse y Joe

Netas Divinas

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

Cuéntamelo ya

Hoy

Intrusos

Más noche