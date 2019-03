“Why”, de Kim Hyun-joong, es un éxito en Youtube

Tras su regreso a las pantallas y a los escenarios, a Kim Hyun-Joong le persigue el éxito. A menos de un mes de haber lanzado el videoclip de su canción “Why”, el ídolo surcoreano logró una gran cantidad de reproducciones en Youtube con su romántico tema.

Según un reporte de Mydayly, el video musical de “Why”, la canción de Kim Hyun Joong superó el millón de visitas en su canal oficial de Youtube.

El actor y cantante nacido en Corea del Sur dio a conocer el pasado 6 de febrero el videoclip de “Why”, en el que se puede escuchar una guitarra acústica cálida, antes del lanzamiento de su nuevo álbum discográfico 'New Away' (New Way).

En el video musical, Kim Hyun-jung no solo le dio un ambiente solitario a sus ojos vacíos, sino que también contaba con una belleza visual exótica, además de ser fotografiado como una sola toma en París.

Kim Hyun Joong participó en escritura directa, composición y arreglos de “Why”.

“Why”, uno de los temas más escuchados

Una página que sigue la carrera de Kim Hyun Joong dio a conocer que la canción “Why” sigue liderando el Kpop Music Ranking de Kpopaway Radio.

Para alegría de las miles de seguidores de Kim Hyun Joong por diversas partes del mundo, la estrella surcoreana lanzó este jueves 7 de marzo un nuevo videoclip.