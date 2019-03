Ani Alva: “Entre mujeres debemos ayudarnos”

Ani Alva Helfer es guionista, directora de arte, directora de cine y actualmente gerente de proyectos de Big Bang Films, pero sobre todo es una joven mujer que a sus 30 años ha podido superar varios obstáculos y demostrar su capacidad e inteligencia en un mundo donde los cargos líderes siguen siendo casi exclusivos para hombres.

En la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Ani ofrecerá: Cámara Woman, un conversatorio que invita a la reflexión sobre el rol que cumple la mujer en el cine y que contará con la presencia de algunas de las actrices que participaron en su reciente película No me digas solterona como Patricia Barreto, Anahí de Cárdenas y Yiddá Eslava. También la CEO de la ONG Wawa, Cecilia Gómez de la Torre. La cita es mañana viernes en ISIL de Miraflores.

¿Cómo nace la iniciativa del conversatorio?

De las ganas de que haya igualdad de género delante y detrás de cámaras. Voy a hacer un recorrido del rol de la mujer en toda la historia del cine, desde los inicios hasta la actualidad. Hablaré de arquetipos y estereotipos que son buenos de eliminar. Por ejemplo, en una comedia, siempre una mujer se pelea con la otra porque es más bonita, o se disputan un hombre. Esto no solo es un mal ejemplo, sino que puede fomentar el bullying. Como directores debemos ser responsables en el mensaje que damos.

¿Cómo ha sido tu experiencia profesional en el mundo del cine?

Yo entré a Big Bang Films como asistente del asistente del asistente (risas), hasta que se me dio la oportunidad y cuando dirigí No me digas solterona exigí que haya más mujeres en distintas áreas. Creo que esa iniciativa debe partir de nosotras mismas y si podemos ayudar a que más mujeres se integren al cine, sería estupendo.

¿Cuánto crees que falta en el cine peruano para alcanzar esa igualdad de género?

No solo es en el Perú sino a nivel mundial. El 85% de guionistas son hombres. En España, solo el 17% son mujeres guionistas. Este año en los Premios Óscar ninguna mujer fue nominada a mejor director. Pero las cosas están cambiando, no hay una representatividad grande, pero lo bueno es que se van premiando a directoras de cortometrajes. Creo que las mujeres mismas se han encasillado en algunos roles como, por ejemplo, maquillaje, posproducción, decoración. Ese es un factor, pero entre mujeres hay que ayudarnos. Otro factor es que despertemos la capacidad de liderazgo. Ahora la tecnología ha facilitado las cosas. Antes, por ejemplo, las cámaras de video eran muy pesadas, pero ahora no, todo es liviano, por eso en No me digas solterona veías a mujeres cargando cámaras y luces, esa fue una experiencia muy bonita que espero poder compartir con las demás.

Como bien dices, las historias tienen una mirada donde se cuela aún el machismo...

No es gratuito ver cierto machismo, por eso el 85% de guionistas hombres, pero mientras seamos más guionistas mujeres quienes representen a mujeres con problemas reales, que quieran hacer algo en la vida, como tener una profesión, o un trabajo, eso va a cambiar. Por eso, este conversatorio no es solo para mujeres sino también para hombres, para que ellos concienticen; para que en lugar de que aparezca una mujer leyendo una revista de moda, lo haga leyendo un libro. Estamos en un tiempo de cambio y el cambio debe hacerse desde la casa sin normalizar conductas.

¿En qué va tu proyecto de la segunda parte de No me digas solterona?

La verdad es que yo no estaba muy segura de hacerla porque la primera no solo había marcado al público sino también a mí. No quería hacer cualquier cosa, tenía que buscar la mejor historia que la primera se merezca y el público se merezca. Creo que ahora la encontré, así que comienzo a grabar en la mitad de este año y la estreno el próximo. Por supuesto que muchos personajes del entorno de Patricia (Barreto) estarán en el filme. ❖