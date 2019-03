Wade Robson: “Michael me decía que era amor”

La presentadora de televisión Oprah Winfrey sentó en su set a las dos supuestas víctimas de abuso sexual de Michael Jackson (y protagonistas del documental Leaving Nerverland, dirigido por Dan Reed), quienes sorprendieron con nuevas revelaciones en torno al oscuro caso.

“Él (Jackson) me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios”, contó Wade Robson (36) en la entrevista de una hora con Winfrey, ante un público compuesto en su mayoría por víctimas de abuso sexual.

Cuando le preguntaron sobre por qué apoyó en el juicio a Jackson en 2005 y por qué hasta ahora se animó a revelarlo todo dijo: “Si hubiera cuestionado a Michael y mi historia con él, habría tenido que cuestionar toda mi vida”.

Por su parte, la otra supuesta víctima del llamado ‘Rey del Pop’, James Safechuck, contó cómo la estrella tenía el don de la manipulación. “Lloraba por ti o lloraba porque se sentía tan solo”. “Querías estar ahí para él”, afirmó. ❖